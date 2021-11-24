https://ria.ru/20211124/moshennichestvo-1760480933.html

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россиян предупредили о новом виде мошенничества - РИА Новости, 24.11.2021

Россиян предупредили о новом виде мошенничества

Россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты "Яндекс" уведомления о возврате пенсионных накоплений, говорится в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:37

2021-11-24T11:37

2021-11-24T13:38

общество

общероссийский народный фронт

яндекс

евгения лазарева

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с почты "Яндекс" уведомления о возврате пенсионных накоплений, говорится в материалах Общероссийского народного фронта, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В среду 24 ноября 2021 года волонтёры проекта платформы Народного фронта "Мошеловка" стали получать электронные письма с уведомлением о возврате пенсионных накоплений. Позже на платформу "Мошеловка" стали поступать многочисленные сигналы о получении таких писем от граждан из всех уголков страны. Количество сообщений постоянно увеличивается", - говорится в материале.Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – "Службы фин. мониторинга". Ссылаясь на поправки к закону об обязательном пенсионном страховании, они обещают возврат неких "страховых накоплений". Якобы в автоматическом режиме перевод не прошел, и теперь нужно завершить его оформление онлайн.В письмо встроена кнопка "Оформить возврат" и указан "уникальный номер перевода". В конце – предложение обратиться в многофункциональный центр, если с онлайн-оформлением возникают проблемы. Упоминание госорганизации повышает доверие пользователей к письму. Если абонент кликнет на кнопку, он окажется на фишинговом сайте, который попросит ввести данные карты. Вместо ожидаемого перевода средств человек лишится денег, указали эксперты.Кроме того, при соблюдении алгоритма, предлагаемого в рассылке, абонентам предлагается оплатить комиссию за возврат средств в размере 459 рубле на сайте с подключенным SSL-сертификатом. "Судя по масштабности рассылки, мы полагаем, что многие беспечные граждане, получившие эти письма, оплатят комиссии и потеряют свои данные, пытаясь получить этот возврат", - заявила руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева.По данным ОНФ, все письма приходят с электронных адресов "Яндекса". "Также по ссылке открываются "Яндекс.Формы" с полями для заполнения. Хотя мы не исключаем, что в этой атаке будут задействованы и другие сервисы. Само оформление письма, отсылка к "службе фин. мониторинга", и указание имени сотрудника без должности говорит о том, что это мошенническая атака", - заявила Лазарева.По ее словам, команда "Мошеловки" уведомила "Яндекс" о выявленной атаке, сотрудники компании уже работают над решением этой проблемы. РИА Новости обратилось за комментарием в компанию.Яндекс" принимает необходимые меры по блокировке спамеров, рассылавших с "Яндекс.Почты" уведомления о возврате пенсионных накоплений, сообщили РИА Новости в пресс-службе."Часть пользователей сегодня получили такие письма, технология спамообороны отследила эту подозрительную активность, и в настоящее время мы принимаем необходимые меры по блокировке спамеров. Пользователям, которые получили такие письма, рекомендуем не переходить по ссылкам из них, не отвечать на такие письма", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211105/moshennik-1757773737.html

https://ria.ru/20211024/mikrozaymy-1756006675.html

https://ria.ru/20211025/moshennik-1755903296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, общероссийский народный фронт, яндекс, евгения лазарева