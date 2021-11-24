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В Самаре экс-судью обвинили в покушении на мошенничество
В Самаре экс-судью обвинили в покушении на мошенничество - РИА Новости, 24.11.2021
В Самаре экс-судью обвинили в покушении на мошенничество
Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей судьи, обвиняемой в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:39
2021-11-24T10:39
происшествия
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жилье
россия
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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей судьи, обвиняемой в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, в октябре 2020 года к обвиняемой обратился к друг за информацией об уголовном деле в отношении его знакомой, находящемся на рассмотрении другого сотрудника суда. Фигурантка же предложила устроить за 400 тысяч рублей, которые она якобы собиралась отдать должностным лицам суда, приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Мужчина, действуя в рамках оперативного эксперимента, у здания Промышленного суда Самары передал обвиняемой 400 тысяч рублей, после чего женщина была задержана сотрудниками УФСБ по Самарской области."Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Промышленного районного суда города Самары, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
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происшествия, самарская область, самара, жилье, россия
10:39 24.11.2021
 
В Самаре экс-судью обвинили в покушении на мошенничество

В Самаре рассмотрят дело бывшей судьи, обвиняемой в покушении на мошенничество

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
Купюры номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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САМАРА, 24 ноя - РИА Новости. Суд в Самаре рассмотрит уголовное дело в отношении бывшей судьи, обвиняемой в покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, в октябре 2020 года к обвиняемой обратился к друг за информацией об уголовном деле в отношении его знакомой, находящемся на рассмотрении другого сотрудника суда. Фигурантка же предложила устроить за 400 тысяч рублей, которые она якобы собиралась отдать должностным лицам суда, приговор, не связанный с реальным лишением свободы. Мужчина, действуя в рамках оперативного эксперимента, у здания Промышленного суда Самары передал обвиняемой 400 тысяч рублей, после чего женщина была задержана сотрудниками УФСБ по Самарской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Промышленного районного суда города Самары, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере)… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд", - говорится в сообщении.
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