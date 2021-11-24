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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе - РИА Новости, 24.11.2021
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе
Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре подтвердили необходимость наладить взаимодействие... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:26
2021-11-24T19:48
в мире
варшава
белоруссия
польша
евросоюз
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре подтвердили необходимость наладить взаимодействие Евросоюза с Белоруссией, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах Президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.Добавляется, что при обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС Путин и Мишель акцентировали важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права.Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов, сообщает пресс-служба Кремля."Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.
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в мире, варшава, белоруссия, польша, евросоюз, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, владимир путин, ангела меркель, европейский совет, александр лукашенко, шарль мишель
19:26 24.11.2021 (обновлено: 19:48 24.11.2021)
 
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе

© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре подтвердили необходимость наладить взаимодействие Евросоюза с Белоруссией, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах Президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что при обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС Путин и Мишель акцентировали важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права.
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.
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В миреВаршаваБелоруссияПольшаЕвросоюзРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииВладимир ПутинАнгела МеркельЕвропейский советАлександр ЛукашенкоШарль Мишель
 
 
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