https://ria.ru/20211124/migranty-1760600619.html
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе - РИА Новости, 24.11.2021
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе
Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре подтвердили необходимость наладить взаимодействие... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:26
2021-11-24T19:26
2021-11-24T19:48
в мире
варшава
белоруссия
польша
евросоюз
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760513667_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_8b39e81df11ddbee68d0dd6f0fccdd67.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре подтвердили необходимость наладить взаимодействие Евросоюза с Белоруссией, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах Президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.Добавляется, что при обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС Путин и Мишель акцентировали важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права.Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов, сообщает пресс-служба Кремля."Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760599719.html
https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html
варшава
белоруссия
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760513667_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7893a08a488ec0dd8edacb0b456e9554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, белоруссия, польша, евросоюз, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, владимир путин, ангела меркель, европейский совет, александр лукашенко, шарль мишель
19:26 24.11.2021 (обновлено: 19:48 24.11.2021)
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе
Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе