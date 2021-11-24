https://ria.ru/20211124/migranty-1760600619.html

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе - РИА Новости, 24.11.2021

Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию на польско-белорусской границе

Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре подтвердили необходимость наладить взаимодействие... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:26

2021-11-24T19:26

2021-11-24T19:48

в мире

варшава

белоруссия

польша

евросоюз

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760513667_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_8b39e81df11ddbee68d0dd6f0fccdd67.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре подтвердили необходимость наладить взаимодействие Евросоюза с Белоруссией, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах Президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. Федерального канцлера Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.Добавляется, что при обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС Путин и Мишель акцентировали важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права.Президент России Владимир Путин выразил надежду, что Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов, сообщает пресс-служба Кремля."Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211124/sanktsii-1760599719.html

https://ria.ru/20211124/migranty-1760541086.html

варшава

белоруссия

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, белоруссия, польша, евросоюз, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, владимир путин, ангела меркель, европейский совет, александр лукашенко, шарль мишель