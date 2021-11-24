14:20 24.11.2021 (обновлено: 14:38 24.11.2021)
В погранстраже Польши не намерены открывать КПП "Кузница"
В погранстраже Польши не намерены открывать КПП "Кузница" на границе с Белоруссией
© Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока и польские военные у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Sputnik
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша не собирается в ближайшее время открывать пункт пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.
Автомобильный пункт пропуска "Кузница" был закрыт около двух недель назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. Вблизи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши.
"Пока мы не имеем информации, чтобы этот переход был открыт в ближайшее время", - сказала Михальская.
В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. До настоящего времени этот железнодорожный пункт пропуска остается открытым. В ответном письме белорусские власти сообщили, что в районе Кузницы больше нет мигрантов и готовы возобновить работу автомобильного пункта пропуска "Кузница".
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.