https://ria.ru/20211124/migranty-1760518456.html

В погранстраже Польши не намерены открывать КПП "Кузница"

В погранстраже Польши не намерены открывать КПП "Кузница" - РИА Новости, 24.11.2021

В погранстраже Польши не намерены открывать КПП "Кузница"

Польша не собирается в ближайшее время открывать пункт пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией, заявила журналистам официальный представитель Пограничной... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:20

2021-11-24T14:20

2021-11-24T14:38

в мире

белоруссия

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

минск

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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. Польша не собирается в ближайшее время открывать пункт пропуска "Кузница" на границе с Белоруссией, заявила журналистам официальный представитель Пограничной стражи Польши Анна Михальская.Автомобильный пункт пропуска "Кузница" был закрыт около двух недель назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. Вблизи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши."Пока мы не имеем информации, чтобы этот переход был открыт в ближайшее время", - сказала Михальская.В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября. До настоящего времени этот железнодорожный пункт пропуска остается открытым. В ответном письме белорусские власти сообщили, что в районе Кузницы больше нет мигрантов и готовы возобновить работу автомобильного пункта пропуска "Кузница".На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211124/granitsa-1760466821.html

https://ria.ru/20211124/migranty-1760495124.html

белоруссия

польша

минск

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в мире, белоруссия, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, минск