https://ria.ru/20211124/migranty-1760472556.html

Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе

Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе - РИА Новости, 24.11.2021

Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения польскими силовиками 23 ноября спецсредств в отношении мигрантов, сообщила в среду... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:55

2021-11-24T10:55

2021-11-24T10:55

в мире

белоруссия

польша

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения польскими силовиками 23 ноября спецсредств в отношении мигрантов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.Госпогранкомитет Белоруссии ранее заявил, что польские силовики ночью 23 ноября применили против беженцев взрыв-пакеты и слезоточивый газ во время их вытеснения со своей территории. По информации комитета, чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Белоруссии, и слезоточивый газ. До этого польские силовики 16 ноября использовали спецсредства против мигрантов, которые пытались прорваться из Белоруссии через польскую границу в Евросоюз. Тогда после проверки СК Белоруссии возбудил уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества."Следственный комитет проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев", - говорится в сообщении пресс-службы СК в его Telegram-канале.Уточняется, что речь идет о случае, когда ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы "Токари" Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. "При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.По информации СК, на место происшествия направилась следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, свидетельствующая о применении специальных средств в отношении мирных беженцев. Изъяты многочисленные фрагменты боеприпасов."По всем изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены взрывотехнические экспертизы, опрошены очевидцы произошедшего. Предварительно установлено, что за медицинской помощью в результате инцидента на границе никто не обращался", - отмечается в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759627533.html

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Польские силовики применяют против мигрантов на границе взрыв-пакеты Погранкомитетет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрыв-пакетов и слезоточивого газа против мигрантов. Минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения. 2021-11-24T10:55 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии