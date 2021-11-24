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Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе
Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе - РИА Новости, 24.11.2021
Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе
Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения польскими силовиками 23 ноября спецсредств в отношении мигрантов, сообщила в среду... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:55
2021-11-24T10:55
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения польскими силовиками 23 ноября спецсредств в отношении мигрантов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.Госпогранкомитет Белоруссии ранее заявил, что польские силовики ночью 23 ноября применили против беженцев взрыв-пакеты и слезоточивый газ во время их вытеснения со своей территории. По информации комитета, чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Белоруссии, и слезоточивый газ. До этого польские силовики 16 ноября использовали спецсредства против мигрантов, которые пытались прорваться из Белоруссии через польскую границу в Евросоюз. Тогда после проверки СК Белоруссии возбудил уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества."Следственный комитет проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев", - говорится в сообщении пресс-службы СК в его Telegram-канале.Уточняется, что речь идет о случае, когда ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы "Токари" Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. "При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.По информации СК, на место происшествия направилась следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, свидетельствующая о применении специальных средств в отношении мирных беженцев. Изъяты многочисленные фрагменты боеприпасов."По всем изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены взрывотехнические экспертизы, опрошены очевидцы произошедшего. Предварительно установлено, что за медицинской помощью в результате инцидента на границе никто не обращался", - отмечается в сообщении.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Польские силовики применяют против мигрантов на границе взрыв-пакеты
Погранкомитетет Белоруссии обвинил Варшаву в использовании взрыв-пакетов и слезоточивого газа против мигрантов. Минувшей ночью польские силовики пытались вытеснить нелегалов с территории страны, однако те отказались следовать в Белоруссию и остались возле заграждения.
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:55 24.11.2021
 
Белоруссия начала проверку из-за применения Польшей спецсредств на границе

СК Белоруссии начал проверку после применения Польшей спецсредств против мигрантов

Читать ria.ru в
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту применения польскими силовиками 23 ноября спецсредств в отношении мигрантов, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Госпогранкомитет Белоруссии ранее заявил, что польские силовики ночью 23 ноября применили против беженцев взрыв-пакеты и слезоточивый газ во время их вытеснения со своей территории. По информации комитета, чтобы разогнать беженцев, польские военнослужащие использовали взрыв-пакеты, которые перебрасывали через линию границы на территорию Белоруссии, и слезоточивый газ. До этого польские силовики 16 ноября использовали спецсредства против мигрантов, которые пытались прорваться из Белоруссии через польскую границу в Евросоюз. Тогда после проверки СК Белоруссии возбудил уголовное дело, квалифицировав действия польской стороны как преступление против безопасности человечества.
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"Следственный комитет проводит проверку по факту очередного применения спецсредств со стороны Польши в отношении беженцев", - говорится в сообщении пресс-службы СК в его Telegram-канале.
Уточняется, что речь идет о случае, когда ночью 23 ноября на одном из участков пограничной заставы "Токари" Каменецкого района группа иностранных мигрантов находилась возле польского заграждения. "При этом люди просили убежища в Польше, никакой агрессии не проявляли. В ответ на это польские силовики применили в отношении безоружных мигрантов слезоточивый газ, взрывпакеты, которые забрасывали на территорию Беларуси", - говорится в сообщении.
По информации СК, на место происшествия направилась следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия зафиксирована следовая картина, свидетельствующая о применении специальных средств в отношении мирных беженцев. Изъяты многочисленные фрагменты боеприпасов.
"По всем изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены взрывотехнические экспертизы, опрошены очевидцы произошедшего. Предварительно установлено, что за медицинской помощью в результате инцидента на границе никто не обращался", - отмечается в сообщении.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
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В миреБелоруссияПольшаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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