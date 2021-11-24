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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/mid-1760502715.html
Лавров: Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами
Лавров: Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами - РИА Новости, 24.11.2021
Лавров: Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами
В мире наблюдаются попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов, но Россия по-прежнему заинтересована в деполитизированных... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:11
2021-11-24T13:11
культура
северная америка
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
культура
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В мире наблюдаются попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов, но Россия по-прежнему заинтересована в деполитизированных культурно-гуманитарных контактах с другими странами, включая государства Северной Америки и Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Работать на международной арене сегодня в любых форматах непросто, как мы знаем, на наших глазах предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов в самых разных уголках мира. Серьёзные вызовы создаёт использование в этих целях интернет-технологий, включая социальные сети. Такого рода факторы необходимо, конечно, учитывать", - сказал Лавров на 37-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.По словам министра, Россия обладает огромными возможностями в области культуры, их надо активно использовать.Он добавил, что МИД РФ будет поддерживать инициативы регионов России в области культуры.
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северная америка, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, культура
13:11 24.11.2021
 
Лавров: Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами

Лавров: Россия заинтересована в деполитизированных культурных контактах с другими странами

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В мире наблюдаются попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов, но Россия по-прежнему заинтересована в деполитизированных культурно-гуманитарных контактах с другими странами, включая государства Северной Америки и Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Работать на международной арене сегодня в любых форматах непросто, как мы знаем, на наших глазах предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов в самых разных уголках мира. Серьёзные вызовы создаёт использование в этих целях интернет-технологий, включая социальные сети. Такого рода факторы необходимо, конечно, учитывать", - сказал Лавров на 37-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.
По словам министра, Россия обладает огромными возможностями в области культуры, их надо активно использовать.
"По-прежнему заинтересованы в деполитизированных культурно-гуманитарных контактах с государствами Европы и Северной Америки", - подчеркнул глава МИД РФ.
Он добавил, что МИД РФ будет поддерживать инициативы регионов России в области культуры.
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КультураСеверная АмерикаЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияКультура
 
 
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