https://ria.ru/20211124/mid-1760502715.html

Лавров: Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами

Лавров: Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами - РИА Новости, 24.11.2021

Лавров: Россия заинтересована в деполитизированных контактах со странами

В мире наблюдаются попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов, но Россия по-прежнему заинтересована в деполитизированных... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:11

2021-11-24T13:11

2021-11-24T13:11

культура

северная америка

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

культура

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В мире наблюдаются попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов, но Россия по-прежнему заинтересована в деполитизированных культурно-гуманитарных контактах с другими странами, включая государства Северной Америки и Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Работать на международной арене сегодня в любых форматах непросто, как мы знаем, на наших глазах предпринимаются настойчивые попытки разрушить культурно-цивилизационную самобытность народов в самых разных уголках мира. Серьёзные вызовы создаёт использование в этих целях интернет-технологий, включая социальные сети. Такого рода факторы необходимо, конечно, учитывать", - сказал Лавров на 37-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России.По словам министра, Россия обладает огромными возможностями в области культуры, их надо активно использовать.Он добавил, что МИД РФ будет поддерживать инициативы регионов России в области культуры.

https://ria.ru/20211123/napravlenie-1760398407.html

северная америка

европа

россия

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северная америка, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, культура