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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211124/marshrut-1760493221.html
Запущен новый маршрут, связывающий Ляньюньган и Москву через КПП Эрэн-Хото
Запущен новый маршрут, связывающий Ляньюньган и Москву через КПП Эрэн-Хото - РИА Новости, 24.11.2021
Запущен новый маршрут, связывающий Ляньюньган и Москву через КПП Эрэн-Хото
В рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа был запущен новый маршрут, связывающий город Ляньюньган провинции Цзянсу (Восточный Китай) и Москву через РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:30
2021-11-24T12:30
россия-китай: главное
китай
цзянсу
внутренняя монголия
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа был запущен новый маршрут, связывающий город Ляньюньган провинции Цзянсу (Восточный Китай) и Москву через КПП Эрэн-Хото (АР Внутренняя Монголия, Северный Китай).Первый поезд по вышеупомянутому маршруту отправился из Ляньюньгана во вторник, сообщило городское таможенное управление.Грузовой поезд, груженный такими товарами, как автомобильные шины, осветительные приборы, бытовая техника, офисные столы и стулья, пересечет госграницу через КПП Эрэн-Хото, расположенный на китайско-монгольской границе.По сообщению ведомства, общая протяженность маршрута превысит 11 тысяч километров.Согласно статистике, в период с января по октябрь текущего года число грузовых поездов Китай-Европа из города Ляньюньган и в обратном направлении составило более 480, объем грузоперевозок составил 39 тысяч стандартных контейнеров.
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китай, цзянсу, внутренняя монголия, россия
12:30 24.11.2021
 

Запущен новый маршрут, связывающий Ляньюньган и Москву через КПП Эрэн-Хото

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГрузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа был запущен новый маршрут, связывающий город Ляньюньган провинции Цзянсу (Восточный Китай) и Москву через КПП Эрэн-Хото (АР Внутренняя Монголия, Северный Китай).
Первый поезд по вышеупомянутому маршруту отправился из Ляньюньгана во вторник, сообщило городское таможенное управление.
Грузовой поезд, груженный такими товарами, как автомобильные шины, осветительные приборы, бытовая техника, офисные столы и стулья, пересечет госграницу через КПП Эрэн-Хото, расположенный на китайско-монгольской границе.
По сообщению ведомства, общая протяженность маршрута превысит 11 тысяч километров.
Согласно статистике, в период с января по октябрь текущего года число грузовых поездов Китай-Европа из города Ляньюньган и в обратном направлении составило более 480, объем грузоперевозок составил 39 тысяч стандартных контейнеров.
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