https://ria.ru/20211124/livan-1760516718.html

Суд в Ливане изучит полученные от России спутниковые снимки порта Бейрута

Суд в Ливане изучит полученные от России спутниковые снимки порта Бейрута - РИА Новости, 24.11.2021

Суд в Ливане изучит полученные от России спутниковые снимки порта Бейрута

Ливанский суд изучит полученные от РФ спутниковые снимки порта Бейрута в связи с расследованием взрыва в августе 2020 года, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:11

2021-11-24T14:11

2021-11-24T14:11

в мире

сша

франция

дмитрий рогозин

роскосмос

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577050704_0:331:3051:2047_1920x0_80_0_0_ba6f3d8556dd276cf3913e278ca0f293.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливанский суд изучит полученные от РФ спутниковые снимки порта Бейрута в связи с расследованием взрыва в августе 2020 года, сообщил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация уже отправила спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута для передачи Ливану."Да, мы получили диск с этими снимками, предназначенными для судебного расследования. Мы их не открывали, мы направим их на рассмотрение суду", - заявил Бу Хабиб.По его словам, ранее власти Ливана обратились за снимками к США и Франции. "Президент обратился, однако они не передали нам эти снимки. Мы благодарны России за то, что она откликнулась на нашу просьбу", - подчеркнул Бу Хабиб. Он отметил, что США и Франция не дали объяснений в связи с отказом предоставить снимки.Апелляционный суд Ливана 4 ноября в четвертый раз приостановил расследование по делу о взрыве в порту Бейрута в связи с очередным ответным иском против главного судьи, ведущего дело, Тарека Битара.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.

https://ria.ru/20211122/lavrov-1760165008.html

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, франция, дмитрий рогозин, роскосмос, россия