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Суд в Ливане изучит полученные от России спутниковые снимки порта Бейрута
Суд в Ливане изучит полученные от России спутниковые снимки порта Бейрута - РИА Новости, 24.11.2021
Суд в Ливане изучит полученные от России спутниковые снимки порта Бейрута
Ливанский суд изучит полученные от РФ спутниковые снимки порта Бейрута в связи с расследованием взрыва в августе 2020 года, сообщил РИА Новости министр... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:11
2021-11-24T14:11
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливанский суд изучит полученные от РФ спутниковые снимки порта Бейрута в связи с расследованием взрыва в августе 2020 года, сообщил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб.Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация уже отправила спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута для передачи Ливану."Да, мы получили диск с этими снимками, предназначенными для судебного расследования. Мы их не открывали, мы направим их на рассмотрение суду", - заявил Бу Хабиб.По его словам, ранее власти Ливана обратились за снимками к США и Франции. "Президент обратился, однако они не передали нам эти снимки. Мы благодарны России за то, что она откликнулась на нашу просьбу", - подчеркнул Бу Хабиб. Он отметил, что США и Франция не дали объяснений в связи с отказом предоставить снимки.Апелляционный суд Ливана 4 ноября в четвертый раз приостановил расследование по делу о взрыве в порту Бейрута в связи с очередным ответным иском против главного судьи, ведущего дело, Тарека Битара.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
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в мире, сша, франция, дмитрий рогозин, роскосмос, россия
14:11 24.11.2021
 
Суд в Ливане изучит полученные от России спутниковые снимки порта Бейрута

В Ливане получили российские снимки взрыва в порту Бейрута

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПожар на территории порта в Бейруте
Пожар на территории порта в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливанский суд изучит полученные от РФ спутниковые снимки порта Бейрута в связи с расследованием взрыва в августе 2020 года, сообщил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация уже отправила спутниковые снимки взрыва в порту Бейрута для передачи Ливану.
"Да, мы получили диск с этими снимками, предназначенными для судебного расследования. Мы их не открывали, мы направим их на рассмотрение суду", - заявил Бу Хабиб.
По его словам, ранее власти Ливана обратились за снимками к США и Франции. "Президент обратился, однако они не передали нам эти снимки. Мы благодарны России за то, что она откликнулась на нашу просьбу", - подчеркнул Бу Хабиб. Он отметил, что США и Франция не дали объяснений в связи с отказом предоставить снимки.
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Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
 
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