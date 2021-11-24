https://ria.ru/20211124/kvoty-1760506529.html

Правительство утвердило распределение квот на ввоз говядины и мяса птицы

Правительство утвердило распределение квот на ввоз говядины и мяса птицы - РИА Новости, 24.11.2021

Правительство утвердило распределение квот на ввоз говядины и мяса птицы

Правительство РФ утвердило распределение объемов тарифных квот, установленных на будущий год Евразийской экономической комиссией для России в отношении импорта... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:29

2021-11-24T13:29

2021-11-24T13:29

экономика

коста-рика

сша

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

евразийская экономическая комиссия

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство РФ утвердило распределение объемов тарифных квот, установленных на будущий год Евразийской экономической комиссией для России в отношении импорта ряда видов мясной продукции, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно постановлению, объем тарифной квоты в отношении свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС) была установлена в объеме 40 тысяч тонн, включая 29 тысяч тонн для поставок из Евросоюза и 11 тысяч - из других стран; предельный уровень в отношении замороженного мяса КРС был установлен в 530 тысяч тонн (по 60 тысяч - из Евросоюза и США, 3 тысячи тонн - из Коста-Рики, 407 тысяч - из других стран).В свою очередь тарифная квота в отношении мяса домашней птицы и пищевых продуктов из нее, свежих, охлажденных или замороженных, была установлена в объеме 364 тысячи тонн. Наибольший объем, 250 тысяч тонн, предусмотрен в отношении замороженных половин или четвертин тушек, ножек и кусков домашних кур, поставки замороженного мяса ограничены объемом 100 тысяч тонн, в том числе 80 тысяч - из Евросоюза; на замороженное мясо и тушки индеек приходится 14 тысяч тонн.Также Минэкономразвития предписано до 21 декабря распределить объем тарифной квоты между импортерами, осуществляющими ввоз в РФ мяса и мясной продукции, указанной в постановлении. А непосредственная выдача лицензий на следующий год будет осуществляться с 24 по 31 декабря Минпромторгом, указывается в документе.

https://ria.ru/20210927/ptitsa-1752038548.html

https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756369042.html

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россия

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экономика, коста-рика, сша, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз, евразийская экономическая комиссия, россия