https://ria.ru/20211124/krasnodar-1760491975.html
В Краснодаре ищут женщину, устроившую скандал на просьбу надеть маску
В Краснодаре ищут женщину, устроившую скандал на просьбу надеть маску - РИА Новости, 24.11.2021
В Краснодаре ищут женщину, устроившую скандал на просьбу надеть маску
Полиция Краснодара разыскивает девушку, которая устроила скандал в автобусе из-за того, что ее попросили надеть маску. Об этом сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:23
2021-11-24T12:23
2021-11-24T12:47
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КРАСНОДАР, 24 ноя — РИА Новости. Полиция Краснодара разыскивает девушку, которая устроила скандал в автобусе из-за того, что ее попросили надеть маску. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.Конфликт в автобусе попал на видео, опубликованное в соцсетях. На кадрах видно, что водитель требует от девушки надеть маску, которую она держит в руке. Это приводит ее в гнев, она громко кричит и нецензурно ругается, а затем покидает автобус, но перед тем бьет маской по голове сидящего у выхода ребенка.Полиция начала проверку по факту нарушения общественного порядка, "выражающего явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте". Личность девушки устанавливается, по статье о мелком хулиганстве ей грозит до 15 суток административного ареста.В УМВД рассказали и о другом конфликте из-за отказа надевать маску, который произошел в краснодарском трамвае 13 ноября. Тогда пострадала девушка — как заявил РИА Новости ее адвокат, пассажиры, подстрекаемые водителем и кондуктором, набросились на нее, нанесли ей многочисленные ушибы и травмировали роговицу глаза. Полиция проверяет действия как пассажиров, так и самой девушки.
https://ria.ru/20211122/voronezh-1760188788.html
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РИА Новости
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происшествия, краснодар, министерство внутренних дел рф (мвд россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:23 24.11.2021 (обновлено: 12:47 24.11.2021)
В Краснодаре ищут женщину, устроившую скандал на просьбу надеть маску
В Краснодаре ищут женщину, устроившую скандал в ответ на просьбу надеть маску в автобусе
КРАСНОДАР, 24 ноя — РИА Новости.
Полиция Краснодара
разыскивает девушку, которая устроила скандал в автобусе из-за того, что ее попросили надеть маску. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.
Конфликт в автобусе попал на видео, опубликованное в соцсетях. На кадрах видно, что водитель требует от девушки надеть маску, которую она держит в руке. Это приводит ее в гнев, она громко кричит и нецензурно ругается, а затем покидает автобус, но перед тем бьет маской по голове сидящего у выхода ребенка.
Полиция начала проверку по факту нарушения общественного порядка, "выражающего явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте". Личность девушки устанавливается, по статье о мелком хулиганстве ей грозит до 15 суток административного ареста.
В УМВД рассказали и о другом конфликте из-за отказа надевать маску, который произошел в краснодарском трамвае 13 ноября. Тогда пострадала девушка — как заявил РИА Новости ее адвокат, пассажиры, подстрекаемые водителем и кондуктором, набросились на нее, нанесли ей многочисленные ушибы и травмировали роговицу глаза. Полиция проверяет действия как пассажиров, так и самой девушки.