https://ria.ru/20211124/koty-1760521688.html

Калининградец угрожал застрелить соседа из-за котов в подвале дома

Калининградец угрожал застрелить соседа из-за котов в подвале дома - РИА Новости, 24.11.2021

Калининградец угрожал застрелить соседа из-за котов в подвале дома

Дело завели на жителя Калининграда, который хранил в доме боеприпасы и угрожал застрелить соседа, который не давал ему кормить дворовых котов, сообщили... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:36

2021-11-24T14:36

2021-11-24T14:36

происшествия

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД , 24 ноя – РИА Новости. Дело завели на жителя Калининграда, который хранил в доме боеприпасы и угрожал застрелить соседа, который не давал ему кормить дворовых котов, сообщили журналистам в региональном УМВД."Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержали местного жителя, угрожавшего расправой соседу, а также изъяли у него боеприпасы и оружие. Бытовой конфликт между мужчинами произошел на улице Севастьянова из-за поселившихся в подвале котов", — рассказали в управлении.Выяснилось, что 65-летний калининградец подкармливал десятки животных, что не нравилось его соседям. После того, как жильцы дома перекрыли пенсионеру доступ в подвал, любитель кошек взял самодельный пистолет и стал угрожать им 69-летнему соседу, который больше всего жаловался на антисанитарию в доме. Потерпевший обратился в полицию."У злоумышленника был изъят пистолет кустарного производства и патроны. В результате обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили несколько сотен патронов различного калибра, порох и составные части от огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны", — сообщили в ведомстве.По словам полицейских, оружие и боеприпасы пенсионер нашел на местах сражений, которые проходили на территории области в 1945 году.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

https://ria.ru/20210501/ubiystvo-1730793636.html

https://ria.ru/20210421/samooborona-1729136426.html

калининград

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происшествия, калининград, россия