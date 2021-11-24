https://ria.ru/20211124/koty-1760521688.html
Калининградец угрожал застрелить соседа из-за котов в подвале дома
Калининградец угрожал застрелить соседа из-за котов в подвале дома - РИА Новости, 24.11.2021
Калининградец угрожал застрелить соседа из-за котов в подвале дома
Дело завели на жителя Калининграда, который хранил в доме боеприпасы и угрожал застрелить соседа, который не давал ему кормить дворовых котов, сообщили... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:36
2021-11-24T14:36
2021-11-24T14:36
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД , 24 ноя – РИА Новости. Дело завели на жителя Калининграда, который хранил в доме боеприпасы и угрожал застрелить соседа, который не давал ему кормить дворовых котов, сообщили журналистам в региональном УМВД."Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержали местного жителя, угрожавшего расправой соседу, а также изъяли у него боеприпасы и оружие. Бытовой конфликт между мужчинами произошел на улице Севастьянова из-за поселившихся в подвале котов", — рассказали в управлении.Выяснилось, что 65-летний калининградец подкармливал десятки животных, что не нравилось его соседям. После того, как жильцы дома перекрыли пенсионеру доступ в подвал, любитель кошек взял самодельный пистолет и стал угрожать им 69-летнему соседу, который больше всего жаловался на антисанитарию в доме. Потерпевший обратился в полицию."У злоумышленника был изъят пистолет кустарного производства и патроны. В результате обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили несколько сотен патронов различного калибра, порох и составные части от огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны", — сообщили в ведомстве.По словам полицейских, оружие и боеприпасы пенсионер нашел на местах сражений, которые проходили на территории области в 1945 году.В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".
https://ria.ru/20210501/ubiystvo-1730793636.html
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происшествия, калининград, россия
Калининградец угрожал застрелить соседа из-за котов в подвале дома
Калининградец угрожал застрелить соседа, который не давал кормить дворовых котов
КАЛИНИНГРАД , 24 ноя – РИА Новости.
Дело завели на жителя Калининграда
, который хранил в доме боеприпасы и угрожал застрелить соседа, который не давал ему кормить дворовых котов, сообщили журналистам в региональном УМВД.
"Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Ленинградскому району
Калининграда задержали местного жителя, угрожавшего расправой соседу, а также изъяли у него боеприпасы и оружие. Бытовой конфликт между мужчинами произошел на улице Севастьянова из-за поселившихся в подвале котов", — рассказали в управлении.
Выяснилось, что 65-летний калининградец подкармливал десятки животных, что не нравилось его соседям. После того, как жильцы дома перекрыли пенсионеру доступ в подвал, любитель кошек взял самодельный пистолет и стал угрожать им 69-летнему соседу, который больше всего жаловался на антисанитарию в доме. Потерпевший обратился в полицию.
"У злоумышленника был изъят пистолет кустарного производства и патроны. В результате обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили несколько сотен патронов различного калибра, порох и составные части от огнестрельного оружия времен Великой Отечественной войны", — сообщили в ведомстве.
По словам полицейских, оружие и боеприпасы пенсионер нашел на местах сражений, которые проходили на территории области в 1945 году.
В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством" и ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".