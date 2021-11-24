https://ria.ru/20211124/kosachev-1760602569.html

Косачев отреагировал на смену правительства в Германии

Косачев отреагировал на смену правительства в Германии - РИА Новости, 24.11.2021

Косачев отреагировал на смену правительства в Германии

В политике ФРГ на российском направлении не будет значительных перемен, учитывая ее инерционность, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:36

2021-11-24T19:36

2021-11-24T19:36

в мире

германия

константин косачев

мид германии

северный поток — 2

олаф шольц

россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. В политике ФРГ на российском направлении не будет значительных перемен, учитывая ее инерционность, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."В Германии предсказанное ранее становится явью: называвшаяся самой вероятной коалиция "светофор" (социал-демократы, зеленые и свободные демократы) в итоге договорились о формировании нового правительства Германии во главе с лидером СДПГ Олафом Шольцем", - написал сенатор в Facebook.По его словам, хотя окончательный состав кабинета министров будет утвержден в начале декабря, уже сейчас СМИ называют наиболее вероятных кандидатов на ключевые посты в правительстве. При этом законодатель отметил, что "появление "зеленого" политика у руля МИД ФРГ вряд ли станет положительным фактором, прежде всего, на российском направлении, в том числе с учетом весьма однозначных высказываний (Анналены) Бербок по России".Однако внешняя политика Германии обладает достаточно серьезной инерционностью, и, кроме того, определяется не только МИДом, добавил Косачев."Это уже нашло отражение в тексте представленного сегодня коалиционного соглашения, где говорится о глубине и разнообразии германо-российских отношений, готовности нового правительства к конструктивному диалогу и стремлении к наполненным содержанием стабильным отношениям", - отметил он.Среди полей возможного сотрудничества с Россией - климат и здравоохранение. Предполагается работать над отменой виз между Россией и ФРГ для отдельных групп граждан, прежде всего – молодежи. "Но это, конечно же, не в виде поощрения или жеста доброй воли, а в качестве предполагаемого инструмента влияния на российское общество", - полагает сенатор.Газопровод "Северный поток — 2" в соглашении не упоминается – и это показатель, скорее, отсутствия "железобетонного" единства партнеров по этому вопросу, считает парламентарий, напомнив, что жестко негативная позиция "зеленых" ими никогда не скрывалась."В Соглашении правящие партии выступили также за полную реализацию Минских соглашений по Донбассу. Вопрос, как обычно, в том, что именно понимается под этим, ибо последние трактовки документа в той же Германии весьма далеки от реального текста этих соглашений. В общем и целом - сильно хуже не будет. Сильно лучше - тоже. Инерционность ", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20211124/vizy-1760571818.html

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в мире, германия, константин косачев, мид германии, северный поток — 2, олаф шольц, россия