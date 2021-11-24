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Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год

Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год - РИА Новости, 24.11.2021

Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год

Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:45

2021-11-24T15:45

2021-11-24T16:35

распространение коронавируса

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев.Президент напомнил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.Ранее об этом говорила и вице-премьер Татьяна Голикова.Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента.В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.

россия

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2021

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владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19