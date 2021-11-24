https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760542513.html
Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год - РИА Новости, 24.11.2021
Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:45
2021-11-24T15:45
2021-11-24T16:35
распространение коронавируса
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031860_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_da7e6e48c0aa65d6c884e46b276de3e1.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин поддержал инициативу продлить срок действия сертификата для переболевших COVID-19 с шести до 12 месяцев.Президент напомнил, что каждая страна в зависимости от эпидемиологической ситуации вправе принимать свои решения. Сейчас российские специалисты склоняются к тому, что перенесшие инфекцию могут считать себя условно защищенными на протяжении года.Ранее об этом говорила и вице-премьер Татьяна Голикова.Нововведение обусловлено низкими показателями повторной заболеваемости — 0,74 процента.В ближайшее время на Едином портале государственных услуг появятся соответствующие изменения.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760031860_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_191f82c3d22948bc654f890fb47e6835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
15:45 24.11.2021 (обновлено: 16:35 24.11.2021)
Сертификат для переболевших COVID-19 будет действовать год
Путин поддержал идею Голиковой продлить сертификат для переболевших COVID-19 до года