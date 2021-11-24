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Голикова сообщила о снижении числа развернутых коек для больных COVID-19
Голикова сообщила о снижении числа развернутых коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова сообщила о снижении числа развернутых коек для больных COVID-19
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ на сегодняшний день развернуто 271 тысяча ковидных коек, за две недели снижение их числа составило 11%. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:28
2021-11-24T15:28
2021-11-24T15:28
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ на сегодняшний день развернуто 271 тысяча ковидных коек, за две недели снижение их числа составило 11%."На сегодняшний день в РФ развернуты 271 тысяча ковидных коек. В прошлые две недели, в прошлое совещание я докладывала, что у нас был самый высокий показатель развернутых коек, он тогда равнялся почти 305 тысячам. Сейчас, как я сказала, 271 (тысяча), и снижение составляет 11%", - сообщила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Голикова сообщила о снижении числа развернутых коек для больных COVID-19
В России развернута 271 тысяча коек для больных COVID-19, снижение составило 11%