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Голикова сообщила о снижении числа развернутых коек для больных COVID-19

Голикова сообщила о снижении числа развернутых коек для больных COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова сообщила о снижении числа развернутых коек для больных COVID-19

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ на сегодняшний день развернуто 271 тысяча ковидных коек, за две недели снижение их числа составило 11%. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:28

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коронавирус в россии

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в РФ на сегодняшний день развернуто 271 тысяча ковидных коек, за две недели снижение их числа составило 11%."На сегодняшний день в РФ развернуты 271 тысяча ковидных коек. В прошлые две недели, в прошлое совещание я докладывала, что у нас был самый высокий показатель развернутых коек, он тогда равнялся почти 305 тысячам. Сейчас, как я сказала, 271 (тысяча), и снижение составляет 11%", - сообщила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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