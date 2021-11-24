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Голикова: среднероссийский показатель по COVID-19 превышен в пяти регионах

Голикова: среднероссийский показатель по COVID-19 превышен в пяти регионах - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова: среднероссийский показатель по COVID-19 превышен в пяти регионах

Среднероссийский показатель заболеваемости коронавирусом превышен в пяти регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:02

2021-11-24T15:02

2021-11-24T15:11

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Среднероссийский показатель заболеваемости коронавирусом превышен в пяти регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова."Среднероссийский показатель заболеваемости сегодня превышен в пяти регионах. Это Новгородская, Амурская, Томская области, Хабаровский край и Республика Крым", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина.По ее словам, количество регионов, по которым наблюдается повышение заболеваемости, существенно снизилось: по итогам 45-й недели было 33 региона, по итогам 44-й недели 61, по итогам 43-й, когда был пик заболеваемости, было 78 регионов.

россия

хабаровский край

томская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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