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В Кировской области разработают план смягчения ограничений по COVID-19
В Кировской области разработают план смягчения ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
В Кировской области разработают план смягчения ограничений по COVID-19
Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил правительству региона и оперативному штабу по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:41
2021-11-24T14:41
2021-11-24T14:42
распространение коронавируса
общество
кировская область
здоровье - общество
игорь васильев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил правительству региона и оперативному штабу по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер, сообщает пресс-служба главы региона.По словам Васильева, по темпам вакцинации регион находится на 4-м месте в России - полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 511 тысяч жителей Кировской области. При этом отмечается тенденция к стабилизации числа заболевших."Сегодня дал поручение руководству правительства области и оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер в регионе. Важно иметь обоснованный алгоритм действий… При разработке плана необходимо учитывать ряд показателей: количество новых случаев заболевания, число свободных мест в больницах, данные тестирования для объективного мониторинга распространения коронавируса, а также ежедневные показатели уровня вакцинации жителей региона", - цитирует пресс-служба слова Васильева.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено 70 064 случая заболевания коронавирусом, 61 252 человека выздоровели, 665 пациентов скончались.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, кировская область, здоровье - общество, игорь васильев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:41 24.11.2021 (обновлено: 14:42 24.11.2021)
В Кировской области разработают план смягчения ограничений по COVID-19
Кировский губернатор Васильев поручил разработать план смягчения ограничений по COVID-19