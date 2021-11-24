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В Кировской области разработают план смягчения ограничений по COVID-19

В Кировской области разработают план смягчения ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

В Кировской области разработают план смягчения ограничений по COVID-19

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил правительству региона и оперативному штабу по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:41

2021-11-24T14:41

2021-11-24T14:42

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вакцинация россиян от covid-19

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил правительству региона и оперативному штабу по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер, сообщает пресс-служба главы региона.По словам Васильева, по темпам вакцинации регион находится на 4-м месте в России - полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 511 тысяч жителей Кировской области. При этом отмечается тенденция к стабилизации числа заболевших."Сегодня дал поручение руководству правительства области и оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом разработать план постепенного смягчения ограничительных мер в регионе. Важно иметь обоснованный алгоритм действий… При разработке плана необходимо учитывать ряд показателей: количество новых случаев заболевания, число свободных мест в больницах, данные тестирования для объективного мониторинга распространения коронавируса, а также ежедневные показатели уровня вакцинации жителей региона", - цитирует пресс-служба слова Васильева.По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено 70 064 случая заболевания коронавирусом, 61 252 человека выздоровели, 665 пациентов скончались.

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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