https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760503019.html
В Польше выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19 за сутки
В Польше выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 24.11.2021
В Польше выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19 за сутки
В Польше выявлено рекордное с апреля число случаев COVID за сутки - 28 380, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:12
2021-11-24T13:12
2021-11-24T13:12
распространение коронавируса
в мире
польша
коронавирус covid-19
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ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости. В Польше выявлено рекордное с апреля число случаев COVID за сутки - 28 380, сообщает министерство здравоохранения республики.Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 3 406 129.За те же сутки скончались 460 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев в стране выросло до 81 688.По последним данным, в Польше госпитализированы 18 707 человек с коронавирусом, 1613 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 573 585 человек находятся на карантине, 2 919 578 выздоровели.Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши в марте объявило общенациональный карантин. В мае в стране отменили значительную часть ограничений. Возобновили работу ТЦ, галереи, музеи, отели (с ограничением по заполняемости), рестораны, кафе, театры и кинотеатры. Отменена обязанность ношения масок на улице. Также разрешены семейные праздники, например, свадьбы, но с ограничением числа гостей.
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760494883.html
https://ria.ru/20211124/covid-19-1760473011.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, коронавирус covid-19
В Польше выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19 за сутки
В Польше выявили рекордное с апреля число случаев COVID-19 за сутки — 28 380
ВАРШАВА, 24 ноя – РИА Новости.
В Польше
выявлено рекордное с апреля число случаев COVID за сутки - 28 380, сообщает министерство здравоохранения республики.
Общее количество подтвержденных случаев заражения в Польше с начала пандемии составило 3 406 129.
За те же сутки скончались 460 пациента с коронавирусом. Общее число летальных случаев в стране выросло до 81 688.
По последним данным, в Польше госпитализированы 18 707 человек с коронавирусом, 1613 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, 573 585 человек находятся на карантине, 2 919 578 выздоровели.
Из-за высокого числа выявляемых случаев коронавируса правительство Польши в марте объявило общенациональный карантин. В мае в стране отменили значительную часть ограничений. Возобновили работу ТЦ, галереи, музеи, отели (с ограничением по заполняемости), рестораны, кафе, театры и кинотеатры. Отменена обязанность ношения масок на улице. Также разрешены семейные праздники, например, свадьбы, но с ограничением числа гостей.