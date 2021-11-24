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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760485898.html
В Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 снизился на 7% за неделю
В Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 снизился на 7% за неделю - РИА Новости, 24.11.2021
В Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 снизился на 7% за неделю
Темп заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманской области на 45-й неделе снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7%, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:55
2021-11-24T11:55
распространение коронавируса
общество
мурманская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МУРМАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Темп заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманской области на 45-й неделе снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7%, сообщил оперативный штаб региона в среду."На заседании областного оперативного штаба и.о. главы Роспотребнадзора Мурманской области Александр Сергеев сообщил, что по результатам 46-й недели года темп заболеваемости коронавирусом в регионе снизился на 7% по сравнению с 45-й неделей", - говорится в сообщении.По мнению и.о. главного санитарного врача, этому поспособствовали введение дополнительных нерабочих дней и более длительных осенних каникул у школьников."Немаловажную роль в замедлении эпидпроцесса сыграли проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, а также введение ограничений при посещении организаций и учреждений", - отметил Сергеев.Как отмечается в сообщении, в возрастной структуре заболевших снизилась доля детей - с 12,6% на 45-й неделе до 11,8% на 46-й. По данным на эту неделю, привито 64,89% от плана или 81,2% от плана (с учетом привитых первой аппликацией и переболевших за последние шесть месяцев).
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общество, мурманская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:55 24.11.2021
 
В Мурманской области темп заболеваемости COVID-19 снизился на 7% за неделю

Темп заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманской области снизился на 7% за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МУРМАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Темп заболеваемости коронавирусной инфекцией в Мурманской области на 45-й неделе снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7%, сообщил оперативный штаб региона в среду.
"На заседании областного оперативного штаба и.о. главы Роспотребнадзора Мурманской области Александр Сергеев сообщил, что по результатам 46-й недели года темп заболеваемости коронавирусом в регионе снизился на 7% по сравнению с 45-й неделей", - говорится в сообщении.
По мнению и.о. главного санитарного врача, этому поспособствовали введение дополнительных нерабочих дней и более длительных осенних каникул у школьников.
"Немаловажную роль в замедлении эпидпроцесса сыграли проведение вакцинации против коронавирусной инфекции, а также введение ограничений при посещении организаций и учреждений", - отметил Сергеев.
Как отмечается в сообщении, в возрастной структуре заболевших снизилась доля детей - с 12,6% на 45-й неделе до 11,8% на 46-й. По данным на эту неделю, привито 64,89% от плана или 81,2% от плана (с учетом привитых первой аппликацией и переболевших за последние шесть месяцев).
 
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