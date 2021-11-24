https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760483195.html

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 24.11.2021

В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:44

2021-11-24T11:44

2021-11-24T11:44

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757700878_0:0:3332:1875_1920x0_80_0_0_dae73d8297a8029891af2d79a8ac9ddc.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Москва 0,13%, 3. Республика Алтай 0,14%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760482191.html

республика алтай

республика калмыкия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии