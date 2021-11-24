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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760483195.html
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 24.11.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:44
2021-11-24T11:44
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
москва
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Москва 0,13%, 3. Республика Алтай 0,14%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:44 24.11.2021
 
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии — 0,08%

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Москва 0,13%, 3. Республика Алтай 0,14%", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
11:42Распространение коронавируса
В России за сутки 36 682 человека вылечились от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика АлтайРеспублика КалмыкияМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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