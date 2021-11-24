https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760483195.html
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 24.11.2021
В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:44
2021-11-24T11:44
2021-11-24T11:44
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Москва 0,13%, 3. Республика Алтай 0,14%", - говорится в сообщении.
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В Калмыкии зафиксировали наименьший темп прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Калмыкии — 0,08%