Чувашия протестировала систему QR-кодов для людей с большим числом антител
Чувашия протестировала систему выдачи QR-кодов переболевшим с большим числом антител
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Алгоритм выдачи сертификатов переболевшим COVID-19 с большим числом антител протестирован в Чувашии, сообщает министерство здравоохранения республики.
Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодов для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.
"Алгоритм разработан, протестирован и работает бесперебойно. После согласования с Минздравом России и Роспотребнадзором по Российской Федерации мы готовы как пилотный регион включить и отрабатывать механизм по выдаче сертификатов", - цитируется в сообщении исполняющий обязанности первого заместителя министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов.
Отмечается, что "механизм выдачи регионального QR-кода COVID-19 лицам, переболевшим бессимптомно, у которых, возможно, имеется большое количество антител иммуноглобулина класса G разработан региональным минздравом совместно с минцифры Чувашии.
"Разработан проект алгоритма принятия решения о включении указанной категории граждан в региональный регистр переболевших для генерации кода… Решение о выдаче сертификата таким пациентам будут принимать врачебные комиссии поликлиник, которые собираются два раза в неделю (для исключения субъективного подхода) на основании подтверждения перенесенного заболевания с определением наличия иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2", - подчеркивается в сообщении.
Тестирование на антитела будет проводиться в двух аккредитованных лабораториях, по международным единицам (BAU/мл). Забор крови для проведения исследования будет осуществляться в медицинских организациях по месту прикрепления пациента.