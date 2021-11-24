https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760471128.html

Чувашия протестировала систему QR-кодов для людей с большим числом антител

Чувашия протестировала систему QR-кодов для людей с большим числом антител - РИА Новости, 24.11.2021

Чувашия протестировала систему QR-кодов для людей с большим числом антител

Алгоритм выдачи сертификатов переболевшим COVID-19 с большим числом антител протестирован в Чувашии, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:47

2021-11-24T10:47

2021-11-24T10:47

распространение коронавируса

общество

чувашская республика (чувашия)

здоровье - общество

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Алгоритм выдачи сертификатов переболевшим COVID-19 с большим числом антител протестирован в Чувашии, сообщает министерство здравоохранения республики.Ранее сообщалось, что глава Чувашии Олег Николаев поручил запустить региональную систему QR-кодов для людей с высоким титром антител, которая поможет переболевшим получить QR-код. Для этого предполагается сформировать реестр жителей региона с высокими титрами антител, врачебная комиссия аккредитованных лабораторий будет определять срок действия этих антител. На федеральном портале госуслуг QR-код, имеющий силу действия только на территории Чувашии, отображаться не будет.Отмечается, что "механизм выдачи регионального QR-кода COVID-19 лицам, переболевшим бессимптомно, у которых, возможно, имеется большое количество антител иммуноглобулина класса G разработан региональным минздравом совместно с минцифры Чувашии."Разработан проект алгоритма принятия решения о включении указанной категории граждан в региональный регистр переболевших для генерации кода… Решение о выдаче сертификата таким пациентам будут принимать врачебные комиссии поликлиник, которые собираются два раза в неделю (для исключения субъективного подхода) на основании подтверждения перенесенного заболевания с определением наличия иммуноглобулинов класса G к коронавирусу SARS-CoV-2", - подчеркивается в сообщении.Тестирование на антитела будет проводиться в двух аккредитованных лабораториях, по международным единицам (BAU/мл). Забор крови для проведения исследования будет осуществляться в медицинских организациях по месту прикрепления пациента.

https://ria.ru/20211122/antitela-1760249638.html

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, чувашская республика (чувашия), здоровье - общество, коронавирус в россии