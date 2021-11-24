https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760468396.html
В Курганской области более 8,5 тысячи детей заболели COVID-19 в 2021 году
В Курганской области более 8,5 тысячи детей заболели COVID-19 в 2021 году - РИА Новости, 24.11.2021
В Курганской области более 8,5 тысячи детей заболели COVID-19 в 2021 году
Более 8,5 тысячи детей заболели в 2021 году в Курганской области новой коронавирусной инфекцией, зафиксировано три смерти у детей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:28
2021-11-24T10:28
2021-11-24T10:28
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общество
курганская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Более 8,5 тысячи детей заболели в 2021 году в Курганской области новой коронавирусной инфекцией, зафиксировано три смерти у детей, сообщила пресс-служба правительства региона.По словам врио директора департамента здравоохранения области Алексея Сигидаева, если раньше говорилось о том, что дети практически не болеют, то сегодня дети болеют, и в соседних регионах уже есть больные дети на ИВЛ. "Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация", - цитирует пресс-служба слова Сигидаева.По его мнению, мутация вируса идет, в том числе из-за непривитых людей, которых вирус использует как инкубатор для своего "взросления". "Нам нужно победить вирус уже сейчас, чтобы он не продолжил адаптироваться и укреплять свои позиции", - сказал он.Руководитель ведомства рассказал о колоссальной нагрузке на врачей и медицинский персонал, что врачи в "красных зонах" работают на износ, "уже перепутали день и ночь" из-за круглосуточной работы. Он поблагодарил тех, кто вакцинировался, не только за заботу о себе, но и за помощь врачам и медицинским сестрам инфекционных госпиталей.По данным пресс-службы, вакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено 387 785 жителей области, это 60,4% от взрослого населения.На 23 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 207 новых случаев COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 43 855 случаев COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211122/shtamm-1760191502.html
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общество, курганская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Курганской области более 8,5 тысячи детей заболели COVID-19 в 2021 году
Более 8,5 тысячи детей в Курганской области заболели COVID-19 в 2021 году, трое умерли
ЧЕЛЯБИНСК, 24 ноя – РИА Новости.
Более 8,5 тысячи детей заболели в 2021 году в Курганской области
новой коронавирусной инфекцией, зафиксировано три смерти у детей, сообщила пресс-служба правительства
региона.
"В этом году в области зарегистрировано более 8 тысяч 576 случаев ковида у детей при том, что за весь период пандемии число заболевших всех возрастов - 43 805. В прошлом году не было тяжелых случаев, в этом году 134 ребенка болели с пневмонией. Появляются сыпи, боли в суставах, воспаление слизистых, зафиксировано 3 смертельных случая у детей", - говорится в сообщении.
По словам врио директора департамента здравоохранения области Алексея Сигидаева, если раньше говорилось о том, что дети практически не болеют, то сегодня дети болеют, и в соседних регионах уже есть больные дети на ИВЛ. "Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями – либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация", - цитирует пресс-служба слова Сигидаева.
По его мнению, мутация вируса идет, в том числе из-за непривитых людей, которых вирус использует как инкубатор для своего "взросления". "Нам нужно победить вирус уже сейчас, чтобы он не продолжил адаптироваться и укреплять свои позиции", - сказал он.
Руководитель ведомства рассказал о колоссальной нагрузке на врачей и медицинский персонал, что врачи в "красных зонах" работают на износ, "уже перепутали день и ночь" из-за круглосуточной работы. Он поблагодарил тех, кто вакцинировался, не только за заботу о себе, но и за помощь врачам и медицинским сестрам инфекционных госпиталей.
По данным пресс-службы, вакцинацией против коронавирусной инфекции охвачено 387 785 жителей области, это 60,4% от взрослого населения.
На 23 ноября в Курганской области лабораторно подтверждены 207 новых случаев COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 43 855 случаев COVID-19.