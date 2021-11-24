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Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина - РИА Новости, 24.11.2021
Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
Белый дом пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T00:24
2021-11-24T10:43
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
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дженнифер псаки
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Белый дом пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.МИД России занимается основательной подготовкой встречи президентов Путина и Байдена, заявил ранее замглавы министерства Сергей Рябков. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на возможной встрече президентов будет обсуждаться и Украина.
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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, дженнифер псаки, вашингтон, россия
00:24 24.11.2021 (обновлено: 10:43 24.11.2021)
 
Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина

Псаки: Белый дом пока не готов анонсировать предстоящие контакты Байдена и Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Белый дом пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

"Мне пока нечего объявить на текущий момент", — сказала Псаки в ходе регулярного брифинга. Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает тесный контакт со своими партнерами в Европе по различным вопросам, включая события на Украине.

МИД России занимается основательной подготовкой встречи президентов Путина и Байдена, заявил ранее замглавы министерства Сергей Рябков. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на возможной встрече президентов будет обсуждаться и Украина.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 22:24
Госдеп заявил о готовности "без колебаний" противостоять России по Украине
 
В миреУкраинаСШАВладимир ПутинДжо БайденСергей РябковДженнифер ПсакиВашингтонРоссия
 
 
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