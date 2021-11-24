https://ria.ru/20211124/kontakty-1760444965.html
Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина - РИА Новости, 24.11.2021
Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
Белый дом пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T00:24
2021-11-24T00:24
2021-11-24T10:43
в мире
украина
сша
владимир путин
джо байден
сергей рябков
дженнифер псаки
вашингтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Белый дом пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.МИД России занимается основательной подготовкой встречи президентов Путина и Байдена, заявил ранее замглавы министерства Сергей Рябков. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на возможной встрече президентов будет обсуждаться и Украина.
https://ria.ru/20211123/instrumenty-1760437195.html
украина
сша
вашингтон
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_196:0:2622:1820_1920x0_80_0_0_ed23f2d2e5391f9be515413180b35157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, дженнифер псаки, вашингтон, россия
00:24 24.11.2021 (обновлено: 10:43 24.11.2021)
Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
Псаки: Белый дом пока не готов анонсировать предстоящие контакты Байдена и Путина