https://ria.ru/20211124/kontakty-1760444965.html

Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина

Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина - РИА Новости, 24.11.2021

Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина

Белый дом пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T00:24

2021-11-24T00:24

2021-11-24T10:43

в мире

украина

сша

владимир путин

джо байден

сергей рябков

дженнифер псаки

вашингтон

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ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Белый дом пока не готов анонсировать какие-либо предстоящие контакты президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, заявила во вторник пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.МИД России занимается основательной подготовкой встречи президентов Путина и Байдена, заявил ранее замглавы министерства Сергей Рябков. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, на возможной встрече президентов будет обсуждаться и Украина.

https://ria.ru/20211123/instrumenty-1760437195.html

украина

сша

вашингтон

россия

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в мире, украина, сша, владимир путин, джо байден, сергей рябков, дженнифер псаки, вашингтон, россия