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Нижегородская область
https://ria.ru/20211124/konkurs-1760596518.html
Нижегородская область выбрала победителей конкурса "Инвестпроект года"
Нижегородская область выбрала победителей конкурса "Инвестпроект года" - РИА Новости, 24.11.2021
Нижегородская область выбрала победителей конкурса "Инвестпроект года"
Победители конкурса "Инвестпроект года" определены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:01
2021-11-24T19:01
нижегородская область
экономика
городецкий район
нижегородская область
выкса
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Победители конкурса "Инвестпроект года" определены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Всего на конкурс поступило 45 заявок в восьми номинациях, в итоге соискателями премии стали 32 компании из 13 муниципальных образований. Объявление восьми победителей состоялось в формате видеоконференции."Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что на конкурсе "Инвестпроект года" представлены очень достойные проекты. Так, инвестпроектом года в сфере промышленного производства стала сделка АО "Нижфарм" с Takeda по проекту расширения бизнеса компании STADA. Инвестпроектом года в сфере модернизации промышленного производства признано техническое перевооружение установки оксиалкилирования ООО "Завод синтолов" (Дзержинск)", - говорится в сообщении.Инвестпроектом года в сфере сельского хозяйства эксперты назвали развитие производственного комплекса "Курцево" в Городецком районе; в сфере жилой недвижимости – проектирование и строительство домов в селе Ильино-Заборское. Обладателем премии за проект года в сфере услуг стало АО "Теплоэнерго" за программу повышения надежности и качества теплоснабжения Нижнего Новгорода".Инвестиционной инициативой года признана комплексная программа медико-педагогического сопровождения детей-инвалидов с тяжелыми нарушениями в развитии, которую реализует в Дзержинске частная начальная школа-детский сад "Академия речи". Инвестиционным начинанием года назван проект ООО "Эколант" по созданию электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры в Выксе. Кроме того, городской округ город Дзержинск победил в номинации "Самое инвестиционно гостеприимное муниципальное образование".Отмечается, что общий объем инвестиций по проектам, реализуемым победителями конкурса, составляет около 170 миллиардов рублей.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что инвестиции являются важнейшим драйвером развития региона. "Мы уделяем вопросам улучшения инвестиционного климата в регионе особое внимание. У нас успешно действует инфраструктура поддержки инвесторов, территории с особым налоговым режимом. Стараемся постоянно работать в этом направлении. В 2021 году регион занял шестое место в рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив, за три года поднявшись на 64 позиции", - цитирует пресс-служба Никитина.Региональный конкурс "Инвестпроект года" проводится в Нижегородской области с 2006 года. Цель конкурса – выявление, поддержка и поощрение наиболее значимых для региона инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в течение календарного года. При выборе победителей оценивается не только объем привлеченных инвестиций или масштабность проекта, но и его социальная значимость. В конкурсную комиссию входят министры регионального правительства, а возглавляет ее губернатор Нижегородской области.
https://ria.ru/20211123/proizvodstvo-1760352786.html
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городецкий район
нижегородская область
выкса
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экономика, городецкий район, нижегородская область, выкса, глеб никитин
19:01 24.11.2021
 
Нижегородская область выбрала победителей конкурса "Инвестпроект года"

Нижегородская область выбрала победителей конкурса "Инвестпроект года"

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦентр Нижнего Новгорода
Центр Нижнего Новгорода - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Победители конкурса "Инвестпроект года" определены в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего на конкурс поступило 45 заявок в восьми номинациях, в итоге соискателями премии стали 32 компании из 13 муниципальных образований. Объявление восьми победителей состоялось в формате видеоконференции.
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"Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что на конкурсе "Инвестпроект года" представлены очень достойные проекты. Так, инвестпроектом года в сфере промышленного производства стала сделка АО "Нижфарм" с Takeda по проекту расширения бизнеса компании STADA. Инвестпроектом года в сфере модернизации промышленного производства признано техническое перевооружение установки оксиалкилирования ООО "Завод синтолов" (Дзержинск)", - говорится в сообщении.
Инвестпроектом года в сфере сельского хозяйства эксперты назвали развитие производственного комплекса "Курцево" в Городецком районе; в сфере жилой недвижимости – проектирование и строительство домов в селе Ильино-Заборское. Обладателем премии за проект года в сфере услуг стало АО "Теплоэнерго" за программу повышения надежности и качества теплоснабжения Нижнего Новгорода".
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Отмечается, что общий объем инвестиций по проектам, реализуемым победителями конкурса, составляет около 170 миллиардов рублей.
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Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что инвестиции являются важнейшим драйвером развития региона. "Мы уделяем вопросам улучшения инвестиционного климата в регионе особое внимание. У нас успешно действует инфраструктура поддержки инвесторов, территории с особым налоговым режимом. Стараемся постоянно работать в этом направлении. В 2021 году регион занял шестое место в рейтинге состояния инвестиционного климата, который составляет Агентство стратегических инициатив, за три года поднявшись на 64 позиции", - цитирует пресс-служба Никитина.
Региональный конкурс "Инвестпроект года" проводится в Нижегородской области с 2006 года. Цель конкурса – выявление, поддержка и поощрение наиболее значимых для региона инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, которые стартовали или были реализованы в течение календарного года. При выборе победителей оценивается не только объем привлеченных инвестиций или масштабность проекта, но и его социальная значимость. В конкурсную комиссию входят министры регионального правительства, а возглавляет ее губернатор Нижегородской области.
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