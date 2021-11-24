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ФЦК помог сэкономить 10% кислорода в ковидных больницах Самарской области

ФЦК помог сэкономить 10% кислорода в ковидных больницах Самарской области - РИА Новости, 24.11.2021

ФЦК помог сэкономить 10% кислорода в ковидных больницах Самарской области

Всего за неделю работы эксперты Федерального центра компетенций высвободили 10% медицинского кислорода для больных COVID-19 в Самарской области. Такого эффекта... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T17:38

2021-11-24T17:38

2021-11-24T17:38

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МОСКВА, 24 ноя – Пресс-служба ФЦК. Всего за неделю работы эксперты Федерального центра компетенций высвободили 10% медицинского кислорода для больных COVID-19 в Самарской области. Такого эффекта удалось достичь за счет увеличения эффективности расхода кислорода в семи больницах региона.В разгар пандемии COVID-19 в ряде российских регионов говорили о дефиците медицинского кислорода. Спрос на него настолько высок, что практически каждому медучреждению критически важно акцентировать внимание на эффективности его расходования, чтобы сохранить жизни людей.Чтобы увеличить резервы медицинского кислорода, эксперты Федерального центра компетенций — консалтинговой компании Минэкономразвития РФ — с 1 по 7 ноября провели диагностику семи госпиталей Самарской области. Всего за неделю они нашли и реализовали решения, которые позволили увеличить резервы кислорода, в том числе для больных COVID-19, на 10%. До этого семь медучреждений в среднем использовали почти 68 тонн кислорода в сутки. Благодаря предложенным экспертами ФЦК решениям, удалось высвободить для пациентов дополнительно 7 тонн кислорода в сутки.Мероприятия по повышению эффективности расходования кислорода для больных COVID-19 в госпиталях Самарской области реализуются совместно со специалистами министерств здравоохранения РФ, Самарской области и техническими экспертами по производству кислорода.Эксперты ФЦК одновременно работают в семи медучреждениях Самары и Тольятти. Благодаря применению бережливых технологий всего за неделю Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина увеличила запасы на 13%, высвободив скрытые резервы потребления медицинского кислорода на 2 тонны в сутки. В Самарском областном клиническом госпитале удалось повысить эффективность использования кислорода на 10% или дополнительно предоставить нуждающимся больным 800 килограммов кислорода в день.Среди основных причин, которые вели к потерям расходования кислорода, эксперты ФЦК выделили недостаточный контроль за его потреблением со стороны медперсонала, самостоятельную регулировку подачи кислорода пациентами и неэффективное использование оборудования.Для диагностирования проблем экспертная группа анализировала информацию от главных врачей больниц и других специалистов в сфере здравоохранения, рассчитала возможный экономический эффект, предложила элементы автономного обслуживания оборудования и разработала методики оптимальной загрузки медицинского персонала больниц в части контроля над расходом кислорода.Для решения проблем рабочая группа предложила ряд мер, реализуемых в рамках нацпроекта "Производительность труда". Среди них — определить единую методику расчета потребления кислорода в зависимости от количества госпитализированных и тяжести их состояния, утвердить нормативные значения по расходу кислорода на основании "лучших практик". Не менее важным мероприятием станет введение персональной ответственности руководителей за соблюдение этих лимитов.Всего по итогу диагностики эксперты ФЦК разработали меры, позволяющие увеличить эффективность расходования кислорода до 30%. Применение методик бережливого производства позволяет высвободить колоссальный резерв ресурсов, если эффективно использовать оборудование и персонал. Кроме того, сделать это в кратчайшие сроки, как показывает опыт работы в больницах Самарской области.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы