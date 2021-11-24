https://ria.ru/20211124/khabib-1760515162.html

Абдалла Бу Хабиб: настало время возвращения сирийских беженцев на родину

Абдалла Бу Хабиб: настало время возвращения сирийских беженцев на родину - РИА Новости, 24.11.2021

Абдалла Бу Хабиб: настало время возвращения сирийских беженцев на родину

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб, приехавший в Москву с визитом для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, подтвердил намерение Бейрута развивать... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:00

2021-11-24T15:00

2021-11-24T15:00

интервью

ливан

центральный банк рф (цб рф)

мвф

сергей лавров

россия

вакцина "спутник v"

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Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб, приехавший в Москву с визитом для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, подтвердил намерение Бейрута развивать двусторонние отношения. В интервью РИА Новости министр рассказал о планах изучить полученные от РФ спутниковые снимки порта Бейрута, о желании Ливана сотрудничать с российскими компаниями, ситуации с вакцинацией и урегулированием кризиса в отношениях со странами Персидского залива.– Господин министр, аппарат президента Ливана обратился к российским властям с просьбой предоставить ливанской стороне сделанные спутниками 4 августа 2020 года снимки бейрутского порта. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что снимки переданы. Есть ли на них что-то, что может помочь расследованию обстоятельств взрыва в порту?– Да, мы получили диск с этими снимками, предназначенными для судебного расследования. Мы их не открывали, мы направим их на рассмотрение в суд. Он пока не вынес решение. Естественно, мы обратились с просьбой к США и Франции (предоставить их снимки – ред.). Президент обратился, однако они не передали нам эти снимки. Мы благодарны России за то, что она откликнулась на нашу просьбу.– Почему США и Франция вам отказали?– Никакого объяснения мы не получили.– МИД РФ заявил в субботу, что в повестку переговоров будет включена тема возвращения в Сирию находящихся в Ливане сирийских беженцев. Удалось ли определиться со сроками возвращения беженцев и количеством?– В Ливане на данный момент около 1,5 миллионов сирийцев и 500 тысяч палестинцев, их положение, конечно, отличается. Но, думаю, настало время для возвращения сирийцев на родину. Есть российская инициатива по данному вопросу, есть инициатива соседних стран, принявших у себя беженцев: Турции, Ирака, Иордании, Ливана. Также есть UNHCR, занимающаяся беженцами.Мы опасаемся, что раздаваемая сирийцам гуманитарная помощь станет постоянной, как помощь, которую раздает UNRWA палестинцам. Дело в методе UNHCR и западных стран: (они говорят – ред.) оставьте сирийцев у себя, так как если они вернутся в Сирию, то это усилит позиции президента Асада. Есть страх, что они останутся еще на 50 лет, а то, что происходит с Асадом, не под контролем ливанцев, иорданцев, турок. В Сирии стабильность, пусть возвращаются, мы с российской стороной вместе работаем над этим вопросом.– Есть ли план по срокам?– Нет, но скоро его предложат.– Эти переговоры как-то связаны с проблемой беженцев, стремящихся попасть в ЕС?– Нет, никакой связи, этот вопрос мы не обсуждали. Что касается (пытающихся попасть в ЕС – ред.) беженцев, мы не применяли никаких санкций. Белорусские самолеты вылетают, но мы поставили условие для каждого пассажира: иметь визу и вид на жительство (или место проживания – ред.) в Белоруссии, а не как раньше, когда достаточно было визы и билета на самолет. Сейчас тот, у кого нет вида на жительство, не сможет полететь в Белоруссию.– То есть никаких ограничений на полеты нет?– Нет никаких ограничений на рейсы.– Какова ситуация с просьбой Ливана к МВФ предоставить помощь? Какие шаги в ближайшей перспективе Ливан предпримет для получения помощи?– Мы еще обсуждаем этот вопрос, но переговоры с МВФ не начаты. Есть значительный прогресс в этих обсуждениях, надеемся, что примерно в середине декабря начнутся переговоры, которые приведут к всеобъемлющему соглашению. МВФ работает с Ливаном по ряду проблем: финансовой политике, денежной политике, то есть ЦБ Ливана и банковскому сектору. Банковский сектор в эти дни полумертв.– Ливан обращался за помощью к кому-то еще, в том числе к РФ?– Конечно, мы просили помощь. Как вам известно, у МВФ есть совет директоров из 24 членов, один из них из РФ, мы попросили Россию поддержать нас в этой сфере, есть и другие державы, нас поддержавшие. Особенно Франция, она в авангарде тех, кто поддержал Ливан.– Вне МВФ Ливан обращался за помощью к государствам по отдельности?– Конечно, поступает много помощи. Такие страны, как РФ, США, Франция, ЕС и другие – все поддерживают Ливан. Мы ждем, что проекты начнутся после окончательного достижения соглашения с МВФ и проведения некоторых реформ.– Вопрос о демаркации морских границ с Израилем… Ливанские власти ожидают возобновления переговоров в ближайшем будущем? Какова ожидаемая дата начала? Хочет ли Ливан участия других государств в переговорах?– США – монополист в этом вопросе. Переговоры идут между нами и Израилем. К нам приезжал посланник США, мы обрисовали ему наши требования и позицию по демаркации. Кажется, на прошлой неделе он был в Израиле и узнавал их мнение, он должен к нам вернуться с предложениями. Хочу подчеркнуть: мы хотим демаркации границ, но не отступим никогда от своих прав.– То есть четкой даты возобновления переговоров нет?– На данный момент нет.– Какие шаги Бейрут планирует предпринять в связи с кризисом между Ливаном и странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива ССАГПЗ? Вы просили помощи у России в ходе визита?– Мы испытываем исключительное уважение к странам Персидского залива. Немногим менее одного миллиона ливанцев работают в этих странах, порядка 250 тысяч – в Саудовской Аравии, поэтому нам нужны только хорошие отношения. Но сейчас ситуация в Ливане сложная, у нас свобода, люди говорят, что думают. Иногда эти высказывания смущают страны Залива, и мы решаем эти проблемы.– Сейчас идут консультации со странами Залива?– Да, со странами Персидского залива, три страны не отозвали... Это Оман, Катар, ОАЭ.– Эти страны играют роль посредника?– Нет, пока никто не начал играть роль посредника. Но мы желали бы, чтоб был посредник между нами и Саудовской Аравией, чтобы путем диалога были решены все проблемы.– Есть ли какие-то новые экономические соглашения между РФ и Ливаном? Есть ли планы интенсификации торговли и экономического сотрудничества? Будут ли российские компании участвовать в восстановлении Бейрута?– Мы попросили стимулировать российские компании работать в Ливане и получили положительный отклик, так как нужно восстанавливать порт Бейрута. Это колоссальная работа, поэтому мы попросили российские компании приехать. Также есть проекты в сфере электроэнергии с целью увеличения наших возможностей по ее производству.Будет тендер, компании выступят со своими предложениями. Нам важно, чтобы российские компании участвовали в этих проектах, нам пообещали, что будут стимулировать российские компании подать заявки, так как нам важно улучшение экономических отношений с РФ.– Когда начнется реализация проектов по реконструкции Бейрутского порта?– Я скажу "скоро", однако когда именно, не знаю.– В этом году или в следующем?– В этом году – нет, но, думаю, в начале следующего года обязательно.– В каких еще аспектах, кроме реконструкции и электроэнергетики, будет осуществляться сотрудничество с Россией?– Конечно, в сфере разведки месторождений нефти и газа после демаркации морских границ. Мы надеемся, что реализация всех этих проектов начнется в начале следующего года.– Что касается российской вакцины "Спутник V", есть ли соглашение о ее производстве в Ливане в рамках частного сектора?– Мы вчера обсуждали связанные с вакциной "Спутник V" вопросы, нам пообещали ускорить дело, чтобы мы начали производить эту вакцину в Ливане и экспортировать ее за рубеж.– Есть ли соглашение об этом на межгосударственном уровне?– Нет, только в рамках частного сектора. Однако мы, российское и ливанское государства, поощряем это и устраняем все проблемы, которые мешают производству и экспорту этой вакцины.– Вы можете пояснить ситуацию с одобрением вакцины "Спутник V" в Ливане?– В Ливане нет проблем с одобрением. Мы одобрили эту вакцину и используем "Спутник V" во многих местах, ей привились многие люди. Проблема заключается в том, что если вы привьетесь "Спутником V ", то не сможете поехать в западные страны. Это они не одобрили эту вакцину. Большинство людей, кто часто ездит за рубеж, используют американские или европейские вакцины.– Какой вакциной привились вы?– Так как я много путешествую, я привился вакциной Pfizer, когда был в США.– Как вы думаете, почему на Западе не одобряют "Спутник V"?– Не знаю, это научные вопросы, а, возможно, есть политический аспект.

https://ria.ru/20211029/beyrut-1756855634.html

https://ria.ru/20211122/livan-1760162211.html

https://ria.ru/20210413/livan-1728111169.html

https://ria.ru/20211122/lavrov-1760165008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, ливан, центральный банк рф (цб рф), мвф, сергей лавров, россия, вакцина "спутник v"