В Кремле не располагают сведениями об использовании Javelin на Украине
Песков: Россия не располагает сведениями об использовании Javelin, но на Украине они есть
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не располагает информацией, где и как использовались американские комплексы Javelin, но тот факт, что они есть на Украине, очевиден, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не располагаем информацией, где и как они были использованы. Но то, что они там есть, – это очевидный факт… Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной", - сказал он.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин. В то же время штаб Операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе.
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Мария Ковшарь заявила, что Киев занимается "вбросом хвастливых фейков".