https://ria.ru/20211124/javelin-1760499300.html

В Кремле не располагают сведениями об использовании Javelin на Украине

В Кремле не располагают сведениями об использовании Javelin на Украине - РИА Новости, 24.11.2021

В Кремле не располагают сведениями об использовании Javelin на Украине

Россия не располагает информацией, где и как использовались американские комплексы Javelin, но тот факт, что они есть на Украине, очевиден, заявил журналистам в РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:55

2021-11-24T12:55

2021-11-24T12:55

в мире

украина

дмитрий песков

луганская народная республика

донбасс

javelin (птрк)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не располагает информацией, где и как использовались американские комплексы Javelin, но тот факт, что они есть на Украине, очевиден, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин. В то же время штаб Операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе.Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Мария Ковшарь заявила, что Киев занимается "вбросом хвастливых фейков".

https://ria.ru/20211123/ukraina-1760437322.html

украина

луганская народная республика

донбасс

россия

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в мире, украина, дмитрий песков, луганская народная республика, донбасс, javelin (птрк), россия