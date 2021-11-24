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https://ria.ru/20211124/javelin-1760499300.html
В Кремле не располагают сведениями об использовании Javelin на Украине
В Кремле не располагают сведениями об использовании Javelin на Украине - РИА Новости, 24.11.2021
В Кремле не располагают сведениями об использовании Javelin на Украине
Россия не располагает информацией, где и как использовались американские комплексы Javelin, но тот факт, что они есть на Украине, очевиден, заявил журналистам в РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:55
2021-11-24T12:55
в мире
украина
дмитрий песков
луганская народная республика
донбасс
javelin (птрк)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не располагает информацией, где и как использовались американские комплексы Javelin, но тот факт, что они есть на Украине, очевиден, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин. В то же время штаб Операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе.Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Мария Ковшарь заявила, что Киев занимается "вбросом хвастливых фейков".
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украина
луганская народная республика
донбасс
россия
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в мире, украина, дмитрий песков, луганская народная республика, донбасс, javelin (птрк), россия
12:55 24.11.2021
 
В Кремле не располагают сведениями об использовании Javelin на Украине

Песков: Россия не располагает сведениями об использовании Javelin, но на Украине они есть

© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Россия не располагает информацией, где и как использовались американские комплексы Javelin, но тот факт, что они есть на Украине, очевиден, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не располагаем информацией, где и как они были использованы. Но то, что они там есть, – это очевидный факт… Ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной", - сказал он.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы Украины впервые применили американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе. Позже данную информацию подтвердил депутат Верховной рады Украины от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета парламента по нацбезопасности Игорь Копытин. В то же время штаб Операции объединенных сил Украины отрицает информацию о применении комплексов Javelin в Донбассе.
Пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Мария Ковшарь заявила, что Киев занимается "вбросом хвастливых фейков".
Испытания противотанковых комплексов Джавелин на Украине - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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В миреУкраинаДмитрий ПесковЛуганская Народная РеспубликаДонбассJavelin (ПТРК)Россия
 
 
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