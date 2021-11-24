https://ria.ru/20211124/izrail-1760481192.html

Премьер Израиля поблагодарил Австралию за запрет "Хезболлах"

Премьер Израиля поблагодарил Австралию за запрет "Хезболлах" - РИА Новости, 24.11.2021

Премьер Израиля поблагодарил Австралию за запрет "Хезболлах"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил правительство Австралии за признание "Хезболлах" террористической организацией. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:39

2021-11-24T11:39

2021-11-24T11:39

в мире

хезболла

австралия

скотт моррисон

нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поблагодарил правительство Австралии за признание "Хезболлах" террористической организацией."Благодарю правительство Австралии и моего друга премьер-министра Австралии Скотта Моррисона за намерение признать "Хезболлах" террористической организацией. Мы будем продолжать действовать всеми возможными способами против терроризма, в том числе и на международной арене", - приводит пресс-служба слова Беннета.В среду телеканал 7News сообщил, что военизированная ливанская группировка "Хезболлах" объявлена террористической организацией в Австралии вместе с неонацистской организацией The Base. По его данным, министр внутренних дел страны Карен Эндрюс заявила, что австралийское правительство теперь может выдвигать уголовные обвинения против членов этих группировок.Всего в Австралии запрещены 26 группировок как террористические организации.

https://ria.ru/20211124/avstraliya-1760461678.html

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в мире, хезболла, австралия, скотт моррисон, нафтали беннет