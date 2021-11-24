https://ria.ru/20211124/izbienie-1760482697.html

В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы

В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы - РИА Новости, 24.11.2021

В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы

Прокуратура Московской области начала проверку после опубликованного в социальных сетях видео о побоях, нанесенных школьнице в Электростали, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:43

2021-11-24T11:43

2021-11-24T13:53

происшествия

московская область (подмосковье)

электросталь

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после опубликованного в социальных сетях видео о побоях, нанесенных школьнице в Электростали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, школьницу в Электростали избила сверстница, другая снимала и подстрекала к издевательствам, третья девочка только присутствовала. Сейчас правоохранители опрашивают всех участников конфликта.Проверку будет проводить прокуроры Электростали. В частности, планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Полиция также начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного ГУМВД. "Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего с участием несовершеннолетних в г.о. Электросталь. В социальных сетях размещено видео, на котором школьнице наносят телесные повреждения её сверстницы... По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы."Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по городу Электросталь материала проверки о нанесении телесных повреждений школьнице сверстницами", - сказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

https://ria.ru/20211107/podrostki-1757920318.html

https://ria.ru/20210811/draka-1745248714.html

московская область (подмосковье)

электросталь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, здоровье - общество