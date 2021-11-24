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В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы
В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы - РИА Новости, 24.11.2021
В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы
Прокуратура Московской области начала проверку после опубликованного в социальных сетях видео о побоях, нанесенных школьнице в Электростали, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:43
2021-11-24T13:53
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после опубликованного в социальных сетях видео о побоях, нанесенных школьнице в Электростали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, школьницу в Электростали избила сверстница, другая снимала и подстрекала к издевательствам, третья девочка только присутствовала. Сейчас правоохранители опрашивают всех участников конфликта.Проверку будет проводить прокуроры Электростали. В частности, планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Полиция также начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного ГУМВД. "Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего с участием несовершеннолетних в г.о. Электросталь. В социальных сетях размещено видео, на котором школьнице наносят телесные повреждения её сверстницы... По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы."Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по городу Электросталь материала проверки о нанесении телесных повреждений школьнице сверстницами", - сказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
https://ria.ru/20211107/podrostki-1757920318.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, здоровье - общество
11:43 24.11.2021 (обновлено: 13:53 24.11.2021)
 
В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы

Подмосковные прокуратура, МВД и СК проверяют видео с избиением школьницы в Электростали

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после опубликованного в социальных сетях видео о побоях, нанесенных школьнице в Электростали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали", - говорится в сообщении.
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Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, школьницу в Электростали избила сверстница, другая снимала и подстрекала к издевательствам, третья девочка только присутствовала. Сейчас правоохранители опрашивают всех участников конфликта.
Проверку будет проводить прокуроры Электростали. В частности, планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Полиция также начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного ГУМВД. "Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего с участием несовершеннолетних в г.о. Электросталь. В социальных сетях размещено видео, на котором школьнице наносят телесные повреждения её сверстницы... По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по городу Электросталь материала проверки о нанесении телесных повреждений школьнице сверстницами", - сказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
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