https://ria.ru/20211124/izbienie-1760482697.html
В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы
В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы - РИА Новости, 24.11.2021
В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы
Прокуратура Московской области начала проверку после опубликованного в социальных сетях видео о побоях, нанесенных школьнице в Электростали, сообщает... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:43
2021-11-24T11:43
2021-11-24T13:53
происшествия
московская область (подмосковье)
электросталь
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_0:123:3001:1811_1920x0_80_0_0_3327ed3661ab36717ac0fafa00053de8.jpg
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку после опубликованного в социальных сетях видео о побоях, нанесенных школьнице в Электростали, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, школьницу в Электростали избила сверстница, другая снимала и подстрекала к издевательствам, третья девочка только присутствовала. Сейчас правоохранители опрашивают всех участников конфликта.Проверку будет проводить прокуроры Электростали. В частности, планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Полиция также начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного ГУМВД. "Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего с участием несовершеннолетних в г.о. Электросталь. В социальных сетях размещено видео, на котором школьнице наносят телесные повреждения её сверстницы... По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы."Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по городу Электросталь материала проверки о нанесении телесных повреждений школьнице сверстницами", - сказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
https://ria.ru/20211107/podrostki-1757920318.html
https://ria.ru/20210811/draka-1745248714.html
московская область (подмосковье)
электросталь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/79250/23/792502385_139:0:2806:2000_1920x0_80_0_0_b079bf5657a3b3d4c8b845822c9242cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), электросталь, здоровье - общество
11:43 24.11.2021 (обновлено: 13:53 24.11.2021)
В Подмосковье проверяют видео с избиением школьницы
Подмосковные прокуратура, МВД и СК проверяют видео с избиением школьницы в Электростали
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Прокуратура Московской области
начала проверку после опубликованного в социальных сетях видео
о побоях, нанесенных школьнице в Электростали
, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенным в социальных сетях видео о нанесении телесных повреждений школьнице в Электростали", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, школьницу в Электростали избила сверстница, другая снимала и подстрекала к издевательствам, третья девочка только присутствовала. Сейчас правоохранители опрашивают всех участников конфликта.
Проверку будет проводить прокуроры Электростали. В частности, планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Полиция также начала проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного ГУМВД. "Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего с участием несовершеннолетних в г.о. Электросталь. В социальных сетях размещено видео, на котором школьнице наносят телесные повреждения её сверстницы... По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Следственные органы ГСУ СК России по Московской области ходатайствуют перед прокурором о передаче из органов полиции в следственный отдел по городу Электросталь материала проверки о нанесении телесных повреждений школьнице сверстницами", - сказала журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.