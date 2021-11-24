https://ria.ru/20211124/iran-1760510451.html

Глава МАГАТЭ не получил доступ на объект в иранском Карадже

Глава МАГАТЭ не получил доступ на объект в иранском Карадже - РИА Новости, 24.11.2021

Глава МАГАТЭ не получил доступ на объект в иранском Карадже

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Иран, не добившись согласия на доступ инспекторов на объект, где "создается оборудование для иранской ядерной... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:50

2021-11-24T13:50

2021-11-24T13:50

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Иран, не добившись согласия на доступ инспекторов на объект, где "создается оборудование для иранской ядерной программы", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.Ранее Гросси провел переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами. Стороны обсудили формат дальнейшего сотрудничества. Гросси также отметил, что Иран не отклонялся от своих обязательств по развитию ядерной программы. После Гросси провел переговоры с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Согласно источникам, Иран предложил предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ на объект в Карадже в обмен на частичную приостановку расследования агентства по поводу обнаруженных в Иране ядерных материалов. Гросси отказался.В ноябре 2019 года стало известно, что представители МАГАТЭ обнаружили частицы природного урана антропогенного происхождения на объекте в Иране, о котором ранее не сообщалось. В начале марта этого года гендиректор МАГАТЭ заявил, что это ясно указывает на то, что там находились ядерные материалы, но Тегеран спустя 1,5 года все еще не объяснил наличие этих частиц на объекте. В апреле МАГАТЭ и Иран приступили к переговорам на уровне технических экспертов по обнаруженным частицам урана на не заявленном Тегераном объекте.

https://ria.ru/20211117/iran-1759557192.html

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в мире, иран, тегеран (город), магатэ, мид ирана, хосейн амир абдоллахиан, рафаэль гросси