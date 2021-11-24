https://ria.ru/20211124/investproekty-1760572288.html
Инвестпроекты в деревообработке создадут в Верхневолжье 350 рабочих мест
Инвестпроекты в деревообработке создадут в Верхневолжье 350 рабочих мест - РИА Новости, 24.11.2021
Инвестпроекты в деревообработке создадут в Верхневолжье 350 рабочих мест
Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области на заседании в среду поддержал инвестпроекты в сфере деревообработки, которые РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:14
2021-11-24T17:14
2021-11-24T17:14
тверская область
тверская область
петербургский международный экономический форум (фонд)
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости. Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области на заседании в среду поддержал инвестпроекты в сфере деревообработки, которые привлекут в регион более 3 миллиардов рублей инвестиций и создадут около 350 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства."Мы последовательно формируем на территории региона дружественный инвестиционный климат. Региональная экономика ориентирована на создание новых рабочих мест. Особое внимание уделяется традиционным приоритетам, один из них - глубокая переработка древесины", – подчеркнул на заседании совета губернатор Игорь Руденя, слова которого приводит пресс-служба.На заседании одобрено решение о признании компании "Сегежская упаковка – Центр" резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3". Здесь планируется построить предприятие по изготовлению экологически чистой бумажной упаковки.Компания входит в состав одного из крупнейших в России лесопромышленных холдингов "Сегежа Групп", занимающего лидерские позиции на мировом рынке по производству бумажной упаковки. На ПМЭФ-2021 Тверская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией.Срок реализации проекта – с 2022 по 2027 годы, при этом производство планируют ввести в эксплуатацию уже в августе 2023 года. Планируется, что в результате будет создано свыше 260 новых рабочих мест для жителей региона.Также на заседании одобрено включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области расширение производства Пеновской деревообрабатывающей фабрики.Проект компании "Дискавери-Пено" по модернизации фабрики включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации в области освоения лесов. Срок его реализации – до 2026 года, создается 85 новых рабочих мест.Проект расширения производственной базы фабрики предусматривает приобретение и установку высокотехнологичного современного оборудования, увеличение мощностей: создание линии пиления, 12 сушильных камер, водогрейных установок. Этот этап реализуют уже в апреле-сентябре 2022 года, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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тверская область, петербургский международный экономический форум (фонд), игорь руденя, россия
ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости.
Совет по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области
на заседании в среду поддержал инвестпроекты в сфере деревообработки, которые привлекут в регион более 3 миллиардов рублей инвестиций и создадут около 350 рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Мы последовательно формируем на территории региона дружественный инвестиционный климат. Региональная экономика ориентирована на создание новых рабочих мест. Особое внимание уделяется традиционным приоритетам, один из них - глубокая переработка древесины", – подчеркнул на заседании совета губернатор Игорь Руденя
, слова которого приводит пресс-служба.
На заседании одобрено решение о признании компании "Сегежская упаковка – Центр" резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3". Здесь планируется построить предприятие по изготовлению экологически чистой бумажной упаковки.
Компания входит в состав одного из крупнейших в России
лесопромышленных холдингов "Сегежа Групп", занимающего лидерские позиции на мировом рынке по производству бумажной упаковки. На ПМЭФ
-2021 Тверская область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией.
Срок реализации проекта – с 2022 по 2027 годы, при этом производство планируют ввести в эксплуатацию уже в августе 2023 года. Планируется, что в результате будет создано свыше 260 новых рабочих мест для жителей региона.
Также на заседании одобрено включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области расширение производства Пеновской деревообрабатывающей фабрики.
Проект компании "Дискавери-Пено" по модернизации фабрики включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Российской Федерации в области освоения лесов. Срок его реализации – до 2026 года, создается 85 новых рабочих мест.
Проект расширения производственной базы фабрики предусматривает приобретение и установку высокотехнологичного современного оборудования, увеличение мощностей: создание линии пиления, 12 сушильных камер, водогрейных установок. Этот этап реализуют уже в апреле-сентябре 2022 года, отметили в пресс-службе.