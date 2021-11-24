https://ria.ru/20211124/intuitivnoe-1760305807.html
"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?
"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд? - РИА Новости, 24.11.2021
"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?
Кто-то думает, что питаться интуитивно - значит “есть все, что не приколочено”. Другие уверены, что это - когда следуешь “голосу разума”, который запрещает лишний пончик. Почему не правы ни те, ни другие, и что такое интуитивное питание на самом деле? Как чувствовать и понимать сигналы тела? И что, если “тянет” не на полезное, а на сладкое?
2021-11-24T12:00
2021-11-24T12:00
2021-11-24T12:00
правда тела
общество
питание
диета
подкаст
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"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?
Кто-то думает, что питаться интуитивно - значит “есть все, что не приколочено”. Другие уверены, что это - когда следуешь “голосу разума”, который запрещает лишний пончик. Почему не правы ни те, ни другие, и что такое интуитивное питание на самом деле? Как чувствовать и понимать сигналы тела? И что, если “тянет” не на полезное, а на сладкое?
audio/mpeg
"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?
Кто-то думает, что питаться интуитивно - значит “есть все, что не приколочено”. Другие уверены, что это - когда следуешь “голосу разума”, который запрещает лишний пончик. Почему не правы ни те, ни другие, и что такое интуитивное питание на самом деле? Как чувствовать и понимать сигналы тела? И что, если “тянет” не на полезное, а на сладкое?
audio/mpeg
Почему беременные женщины часто сами начинают питаться интуитивно (правда, после родов возвращаясь к старым привычкам)? Если вам хочется красного мяса - возможно, у вас недостаток железа? Как связаны физиологический и психологический голод, и почему дети, “брошенные” родителями на бабушек, часто во взрослом возрасте имеют проблемы с пищевым поведением? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова.02:30 Что такое интуитивное питание04:45 “Интуитивное питание - это телесная настройка”07:00 Психологический и физиологический голод: как различить (и стоит ли их разделять)08:30 Как нарушение привязанности в детстве ведет с проблемам с пищевым поведением11:10 “Есть нужно только, когда почувствуете голод”, или “Питайтесь строго по расписанию, физиология подстроится”?14:37 Тянет на рыбу или творог - значит, организм сигнализирует об этом? А если тянет на сладкое?15:50 “Чипсы - соединение трех вещей, которые для человека вкуснее всего”16:18 Почему нам нравится соленая карамель и другие сложные вкусы18:35 Об индустрии БАДов. Мы принимаем слишком много мультивитаминов?22:47 “Если человеку не хватает белков, жиров, клетчатки, он будет голодный, но хотеться ему будет сладкого”Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкаст наших друзей – "История российского интернета" , про факты и явления развития российского и мирового интернета.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, питание, диета, подкаст, аудио
"Правда тела". Хочу питаться интуитивно. Как не начать есть все подряд?
Кто-то думает, что питаться интуитивно - значит “есть все, что не приколочено”. Другие уверены, что это - когда следуешь “голосу разума”, который запрещает лишний пончик. Почему не правы ни те, ни другие, и что такое интуитивное питание на самом деле? Как чувствовать и понимать сигналы тела? И что, если “тянет” не на полезное, а на сладкое?
Почему беременные женщины часто сами начинают питаться интуитивно (правда, после родов возвращаясь к старым привычкам)? Если вам хочется красного мяса - возможно, у вас недостаток железа? Как связаны физиологический и психологический голод, и почему дети, “брошенные” родителями на бабушек, часто во взрослом возрасте имеют проблемы с пищевым поведением? Объясняет клинический психолог, кандидат наук, автор первой в России книги по интуитивному питанию, руководитель центра Intueat Светлана Бронникова
.
02:30 Что такое интуитивное питание
04:45 “Интуитивное питание - это телесная настройка”
07:00 Психологический и физиологический голод: как различить (и стоит ли их разделять)
08:30 Как нарушение привязанности в детстве ведет с проблемам с пищевым поведением
11:10 “Есть нужно только, когда почувствуете голод”, или “Питайтесь строго по расписанию, физиология подстроится”?
14:37 Тянет на рыбу или творог - значит, организм сигнализирует об этом? А если тянет на сладкое?
15:50 “Чипсы - соединение трех вещей, которые для человека вкуснее всего”
16:18 Почему нам нравится соленая карамель и другие сложные вкусы
18:35 Об индустрии БАДов. Мы принимаем слишком много мультивитаминов?
22:47 “Если человеку не хватает белков, жиров, клетчатки, он будет голодный, но хотеться ему будет сладкого”
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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