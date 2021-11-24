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В Минэкономразвития заявили о замедлении инфляции
В Минэкономразвития заявили о замедлении инфляции - РИА Новости, 24.11.2021
В Минэкономразвития заявили о замедлении инфляции
Инфляция в России на 22 ноября замедлилась до 8,05% после 8,1% неделей ранее, следует из данных в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:40
2021-11-24T19:40
2021-11-24T19:40
экономика
инфляция
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
максим решетников
цены
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Инфляция в России на 22 ноября замедлилась до 8,05% после 8,1% неделей ранее, следует из данных в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".В предыдущем обзоре указывалось, что на 15 ноября инфляция ускорилась до 8,1%.По данным Росстата, недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,2%, с начала года по 22 ноября потребительские цены выросли на 7,02%."На продовольственные товары цены выросли на 0,3%, при этом на плодоовощную продукцию цены продолжили снижаться (минус 0,1% после минус 0,35%). Рост цен в непродовольственном сегменте замедлился (0,19% после 0,31%). На автомобильный бензин темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели (0,24% после 0,26%). В секторе туристических и регулируемых услуг цены выросли на 0,06% после снижения на 0,02% неделей ранее", - говорится в документе Минэкономразвития.В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%.Ранее в среду глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что министерство не исключает, что инфляция в России в 2021 году может оказаться выше 7,4%.
https://ria.ru/20211124/inflyatsiya-1760498757.html
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экономика, инфляция, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), максим решетников, цены, россия
В Минэкономразвития заявили о замедлении инфляции
Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении на 22 ноября замедлилась до 8,05%