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В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции
В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции - РИА Новости, 24.11.2021
В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции
Правительство и ЦБ сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России, нет поводов для излишнего алармизма из-за инфляции и других РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:53
2021-11-24T12:53
экономика
инфляция
дмитрий песков
правительство рф
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство и ЦБ сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России, нет поводов для излишнего алармизма из-за инфляции и других показателей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду журналисты поинтересовались у Пескова, беспокоит ли Кремль произошедшее на фоне роста напряженности вокруг Украины и Белоруссии ослабление рубля, нет ли опасений, что это может привести к повышению ставки ЦБ и росту цен."Послушайте, жить в современном мире и не испытывать давление международных инфляционных тенденций невозможно. Мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же, быть свободными, стерильными, свободными от влияния негативных этих тенденций быть невозможно, к сожалению", - ответил Песков."Но, тем не менее, наш ЦБ, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане все нормально, и поэтому здесь в данном случае не видим поводов для излишнего алармизма", - добавил пресс-секретарь президента.
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экономика, инфляция, дмитрий песков, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), россия
12:53 24.11.2021
 
В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции

Песков: правительство и Центробанк делают все для макроэкономической стабильности в России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство и ЦБ сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России, нет поводов для излишнего алармизма из-за инфляции и других показателей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду журналисты поинтересовались у Пескова, беспокоит ли Кремль произошедшее на фоне роста напряженности вокруг Украины и Белоруссии ослабление рубля, нет ли опасений, что это может привести к повышению ставки ЦБ и росту цен.
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"Но, тем не менее, наш ЦБ, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане все нормально, и поэтому здесь в данном случае не видим поводов для излишнего алармизма", - добавил пресс-секретарь президента.
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