https://ria.ru/20211124/inflyatsiya-1760498757.html

В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции

В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции - РИА Новости, 24.11.2021

В Кремле не видят поводов для излишнего алармизма из-за инфляции

Правительство и ЦБ сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России, нет поводов для излишнего алармизма из-за инфляции и других РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:53

2021-11-24T12:53

2021-11-24T12:53

экономика

инфляция

дмитрий песков

правительство рф

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительство и ЦБ сохраняют все необходимые параметры для макроэкономической стабильности в России, нет поводов для излишнего алармизма из-за инфляции и других показателей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду журналисты поинтересовались у Пескова, беспокоит ли Кремль произошедшее на фоне роста напряженности вокруг Украины и Белоруссии ослабление рубля, нет ли опасений, что это может привести к повышению ставки ЦБ и росту цен."Послушайте, жить в современном мире и не испытывать давление международных инфляционных тенденций невозможно. Мы видим с вами беспрецедентно высокую инфляцию в долларовой зоне, высокую инфляцию в зоне евро. Конечно же, быть свободными, стерильными, свободными от влияния негативных этих тенденций быть невозможно, к сожалению", - ответил Песков."Но, тем не менее, наш ЦБ, правительство сохраняют все необходимые параметры для макростабильности, макроэкономических индексов. В этом плане все нормально, и поэтому здесь в данном случае не видим поводов для излишнего алармизма", - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20211122/sberezheniya-1759862596.html

https://ria.ru/20211121/perspektivy-1760010800.html

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экономика, инфляция, дмитрий песков, правительство рф, центральный банк рф (цб рф), россия