https://ria.ru/20211124/granata-1760468033.html

В Донецке два человека пострадали при взрыве гранаты

В Донецке два человека пострадали при взрыве гранаты - РИА Новости, 24.11.2021

В Донецке два человека пострадали при взрыве гранаты

Два человека пострадали при взрыве гранаты в Киевском районе Донецка, сообщил в среду глава администрации города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:27

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в мире

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ДОНЕЦК, 24 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при взрыве гранаты в Киевском районе Донецка, сообщил в среду глава администрации города Алексей Кулемзин."В 8.43 (совпадает с мск) в Киевском районе произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Подробности происшествия не уточняются.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210717/donetsk-1741659649.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

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