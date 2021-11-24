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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211124/grammy-1760500410.html
Jay-Z стал самым номинированным на премию "Грэмми" артистом всех времен
Jay-Z стал самым номинированным на премию "Грэмми" артистом всех времен - РИА Новости, 24.11.2021
Jay-Z стал самым номинированным на премию "Грэмми" артистом всех времен
Репер и продюсер Шон Кори Картер, более известный по псевдониму Jay-Z, стал самым номинированным артистом на премию "Грэмми" после того, как в эту среду его... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:28
2021-11-24T15:28
культура
новости культуры
грэмми
лос-анджелес
the beatles
пол маккартни
канье уэст
бейонсе ноулз
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Репер и продюсер Шон Кори Картер, более известный по псевдониму Jay-Z, стал самым номинированным артистом на премию "Грэмми" после того, как в эту среду его выдвинули в трех категориях на престижную награду, сообщает NME. Теперь у супруга Бейонсе в общей сложности 83 номинации, что позволило ему опередить предыдущего рекордсмена — американского композитора и трубача Куинси Джонса, у которого 80 заявок на "Грэмми" за музыкальную карьеру.А вот по количеству наград Jay-Z от Джонса отстает. Рэпер становился лауреатом 23 раза, а трубач 27. Сейчас Картер претендует на награды в категориях "Альбом года" за участие в альбоме Канье Уэста "Donda", а также "Лучшая рэп-песня" за трек "Bath Salts", записанный с хип-хоп исполнителем DMX (не стало в апреле этого года), и "Jail", созданный с Уэстом. Второе место по количеству номинаций сейчас у Пола Маккартни. Участник The Beatles ранее делил эту позицию с Бейонсе (у обоих было по 79 выдвижений). Однако после того, как он стал претендентом на награды в категориях "Лучший рок-альбом" ("McCartney III") и "Лучшая рок-песня" ("Find My Way"), теперь твердо занимает "серебро". 64-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале CBS.
https://ria.ru/20210315/gremmi-1601191469.html
https://ria.ru/20211124/gremmi-1760466137.html
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новости культуры, грэмми, лос-анджелес, the beatles, пол маккартни, канье уэст, бейонсе ноулз, шоу-бизнес, музыка
15:28 24.11.2021
 
Jay-Z стал самым номинированным на премию "Грэмми" артистом всех времен

Jay-Z стал самым номинированным на премию "Грэмми" артистом всех времен

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellРэпер Jay-Z
Рэпер Jay-Z - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Репер и продюсер Шон Кори Картер, более известный по псевдониму Jay-Z, стал самым номинированным артистом на премию "Грэмми" после того, как в эту среду его выдвинули в трех категориях на престижную награду, сообщает NME.
Теперь у супруга Бейонсе в общей сложности 83 номинации, что позволило ему опередить предыдущего рекордсмена — американского композитора и трубача Куинси Джонса, у которого 80 заявок на "Грэмми" за музыкальную карьеру.
А вот по количеству наград Jay-Z от Джонса отстает. Рэпер становился лауреатом 23 раза, а трубач 27.
Бейонсе на сцене во время 63-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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Бейонсе стала обладательницей рекордного числа "Грэмми" среди женщин
Сейчас Картер претендует на награды в категориях "Альбом года" за участие в альбоме Канье Уэста "Donda", а также "Лучшая рэп-песня" за трек "Bath Salts", записанный с хип-хоп исполнителем DMX (не стало в апреле этого года), и "Jail", созданный с Уэстом.
Второе место по количеству номинаций сейчас у Пола Маккартни. Участник The Beatles ранее делил эту позицию с Бейонсе (у обоих было по 79 выдвижений). Однако после того, как он стал претендентом на награды в категориях "Лучший рок-альбом" ("McCartney III") и "Лучшая рок-песня" ("Find My Way"), теперь твердо занимает "серебро".
64-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале CBS.
Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии Grammy Music Awards в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
10:51Шоубиз
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КультураНовости культурыГрэммиЛос-АнджелесThe BeatlesПол МаккартниКанье УэстБейонсе НоулзШоу-бизнесМузыка
 
 
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