Jay-Z стал самым номинированным на премию "Грэмми" артистом всех времен

Репер и продюсер Шон Кори Картер, более известный по псевдониму Jay-Z, стал самым номинированным артистом на премию "Грэмми" после того, как в эту среду его... РИА Новости, 24.11.2021

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Репер и продюсер Шон Кори Картер, более известный по псевдониму Jay-Z, стал самым номинированным артистом на премию "Грэмми" после того, как в эту среду его выдвинули в трех категориях на престижную награду, сообщает NME. Теперь у супруга Бейонсе в общей сложности 83 номинации, что позволило ему опередить предыдущего рекордсмена — американского композитора и трубача Куинси Джонса, у которого 80 заявок на "Грэмми" за музыкальную карьеру.А вот по количеству наград Jay-Z от Джонса отстает. Рэпер становился лауреатом 23 раза, а трубач 27. Сейчас Картер претендует на награды в категориях "Альбом года" за участие в альбоме Канье Уэста "Donda", а также "Лучшая рэп-песня" за трек "Bath Salts", записанный с хип-хоп исполнителем DMX (не стало в апреле этого года), и "Jail", созданный с Уэстом. Второе место по количеству номинаций сейчас у Пола Маккартни. Участник The Beatles ранее делил эту позицию с Бейонсе (у обоих было по 79 выдвижений). Однако после того, как он стал претендентом на награды в категориях "Лучший рок-альбом" ("McCartney III") и "Лучшая рок-песня" ("Find My Way"), теперь твердо занимает "серебро". 64-я церемония вручения премии "Грэмми" состоится 31 января 2022 года на концертной площадке Staples в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на телеканале CBS.

