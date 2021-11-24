https://ria.ru/20211124/gospodderzhka-1760606246.html

Предприниматели получили господдержку при покупке программного обеспечения

Предприниматели получили господдержку при покупке программного обеспечения - РИА Новости, 24.11.2021

Предприниматели получили господдержку при покупке программного обеспечения

Более 900 лицензий российского программного обеспечения приобрели предприниматели Московской области. Мера поддержки действует в рамках федеральной программы... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:57

2021-11-24T19:57

2021-11-24T19:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Более 900 лицензий российского программного обеспечения приобрели предприниматели Московской области. Мера поддержки действует в рамках федеральной программы "Цифровая экономика РФ", сообщил телеканал "360"."Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Московской области на текущий момент превышает 380 тысяч, а доля МСП составляет 30% в экономике Подмосковья. Уверена, что новая мера поддержки позволит предпринимателям региона увеличить эффективность работы. Уже сейчас мы видим активный интерес к программе – Подмосковье входит в топ-3 в стране по числу проданных по льготной цене лицензий. Наши предприниматели уже приобрели более 900 лицензий", – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Чтобы воспользоваться мерой поддержки, бизнес должен быть включен в реестр МСП. Акция действует также и для индивидуальных предпринимателей. Российское программное обеспечение можно приобрести со скидкой 50%. Остаток стоимости компенсирует оператор программы – Российский фонд развития информационных технологий. Годовая цена лицензии со скидкой для предпринимателей составляет в районе 5–10 тысяч рублей.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)