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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211124/gospodderzhka-1760606246.html
Предприниматели получили господдержку при покупке программного обеспечения
Предприниматели получили господдержку при покупке программного обеспечения - РИА Новости, 24.11.2021
Предприниматели получили господдержку при покупке программного обеспечения
Более 900 лицензий российского программного обеспечения приобрели предприниматели Московской области. Мера поддержки действует в рамках федеральной программы... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:57
2021-11-24T19:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Более 900 лицензий российского программного обеспечения приобрели предприниматели Московской области. Мера поддержки действует в рамках федеральной программы "Цифровая экономика РФ", сообщил телеканал "360"."Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Московской области на текущий момент превышает 380 тысяч, а доля МСП составляет 30% в экономике Подмосковья. Уверена, что новая мера поддержки позволит предпринимателям региона увеличить эффективность работы. Уже сейчас мы видим активный интерес к программе – Подмосковье входит в топ-3 в стране по числу проданных по льготной цене лицензий. Наши предприниматели уже приобрели более 900 лицензий", – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Чтобы воспользоваться мерой поддержки, бизнес должен быть включен в реестр МСП. Акция действует также и для индивидуальных предпринимателей. Российское программное обеспечение можно приобрести со скидкой 50%. Остаток стоимости компенсирует оператор программы – Российский фонд развития информационных технологий. Годовая цена лицензии со скидкой для предпринимателей составляет в районе 5–10 тысяч рублей.
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московская область (подмосковье)
19:57 24.11.2021
 

Предприниматели получили господдержку при покупке программного обеспечения

CC0 / / работа за компьютером 360
работа за компьютером 360 - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Более 900 лицензий российского программного обеспечения приобрели предприниматели Московской области. Мера поддержки действует в рамках федеральной программы "Цифровая экономика РФ", сообщил телеканал "360".
"Количество предприятий малого и среднего бизнеса в Московской области на текущий момент превышает 380 тысяч, а доля МСП составляет 30% в экономике Подмосковья. Уверена, что новая мера поддержки позволит предпринимателям региона увеличить эффективность работы. Уже сейчас мы видим активный интерес к программе – Подмосковье входит в топ-3 в стране по числу проданных по льготной цене лицензий. Наши предприниматели уже приобрели более 900 лицензий", – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Чтобы воспользоваться мерой поддержки, бизнес должен быть включен в реестр МСП. Акция действует также и для индивидуальных предпринимателей. Российское программное обеспечение можно приобрести со скидкой 50%. Остаток стоимости компенсирует оператор программы – Российский фонд развития информационных технологий. Годовая цена лицензии со скидкой для предпринимателей составляет в районе 5–10 тысяч рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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