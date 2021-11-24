https://ria.ru/20211124/gospodderzhka-1760500233.html

Компании Верхневолжья получат господдержку по программе "Оборотный капитал"

Компании Верхневолжья получат господдержку по программе "Оборотный капитал" - РИА Новости, 24.11.2021

Компании Верхневолжья получат господдержку по программе "Оборотный капитал"

Семи компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе "Оборотный капитал", сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:01

2021-11-24T13:01

2021-11-24T13:01

тверская область

вышний волочек

тверская область

фонд развития промышленности

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 24 ноя – РИА Новости. Семи компаниям Верхневолжья предоставят государственную финансовую поддержку по программе "Оборотный капитал", сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение принято на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл губернатор Тверской области Игорь Руденя.Льготные займы предоставляются Фондом развития промышленности Тверской области в рамках регионального пакета мер поддержки для бизнеса, принятого весной 2020 года с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации по инициативе главы региона."Игорь Руденя считает приоритетом сохранение рабочих мест, обеспечение стабильной работы и развития предприятий, малого и среднего бизнеса Верхневолжья", - отметила пресс-служба.В частности, на заседании была поддержана заявка хлебопекарной компании "Знатные хлеба", которая имеет три филиала - Бежецкий, Ржевский и Осташковский. Часть средств льготного займа пойдёт на обновление оборудования.Заявка на предоставление льготного займа также одобрена ООО "Стекольный завод 9 Января" из города Вышний Волочёк, которое изготавливает оригинальную и типовую стеклотару.В общей сложности предприятиям на льготных условиях предоставят 135 миллионов рублей сроком на 18 месяцев под 1,5% годовых. Полученные средства компании направят на закупку материалов, сырья и комплектующих для производства, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211025/remont-1756139578.html

вышний волочек

тверская область

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вышний волочек, тверская область, фонд развития промышленности, игорь руденя