https://ria.ru/20211124/gosduma-1760547975.html

Госдума утвердила бюджет Фонда социального страхования

Госдума утвердила бюджет Фонда социального страхования - РИА Новости, 24.11.2021

Госдума утвердила бюджет Фонда социального страхования

Госдума приняла закон "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:06

2021-11-24T16:06

2021-11-24T16:06

экономика

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595540347_414:35:3066:1526_1920x0_80_0_0_02775f78f405a39fd9be35cc6df2a0e4.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".Документ утверждает основные характеристики бюджета Фонда соцстрахования (ФСС) на ближайшие три года. На следующий год доходы фонда предусмотрены в объеме 988,156 миллиарда рублей, на 2023 год - 1,054 триллиона, на 2024 год - 1,125 триллиона рублей, расходы - 944,117 миллиарда, 1,011 триллиона и 1,076 триллиона соответственно. Таким образом, бюджет фонда сформирован с профицитом около 44,039 миллиарда рублей в 2022 году, 43 миллиардов - в 2023 году, 49 миллиардов - в 2024 году.В бюджете ФСС на выплату пособий по беременности и родам заложено на 2022 год 132,813 миллиарда рублей, на 2023 год - 144,888 миллиарда, на 2024 год - 156,124 миллиарда. Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы на 2022 год в сумме 417,22 миллиарда рублей, на 2023 год - 451,013 миллиарда, на 2024 год - 481,23 миллиарда.Расходы ФСС на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в 2022 году составят 169,533 миллиарда рублей, в 2023 году - 184,732 миллиарда, в 2024 году - 199,08 миллиарда, а на выплату единовременного пособия при рождении ребенка - 19,862 миллиарда, 20,876 миллиарда и 21,927 миллиарда соответственно.

https://ria.ru/20211124/pravitelstvo-1760544665.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, россия