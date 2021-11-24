https://ria.ru/20211124/gosduma-1760547975.html
Госдума утвердила бюджет Фонда социального страхования
Госдума утвердила бюджет Фонда социального страхования - РИА Новости, 24.11.2021
Госдума утвердила бюджет Фонда социального страхования
Госдума приняла закон "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:06
2021-11-24T16:06
2021-11-24T16:06
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".Документ утверждает основные характеристики бюджета Фонда соцстрахования (ФСС) на ближайшие три года. На следующий год доходы фонда предусмотрены в объеме 988,156 миллиарда рублей, на 2023 год - 1,054 триллиона, на 2024 год - 1,125 триллиона рублей, расходы - 944,117 миллиарда, 1,011 триллиона и 1,076 триллиона соответственно. Таким образом, бюджет фонда сформирован с профицитом около 44,039 миллиарда рублей в 2022 году, 43 миллиардов - в 2023 году, 49 миллиардов - в 2024 году.В бюджете ФСС на выплату пособий по беременности и родам заложено на 2022 год 132,813 миллиарда рублей, на 2023 год - 144,888 миллиарда, на 2024 год - 156,124 миллиарда. Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы на 2022 год в сумме 417,22 миллиарда рублей, на 2023 год - 451,013 миллиарда, на 2024 год - 481,23 миллиарда.Расходы ФСС на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в 2022 году составят 169,533 миллиарда рублей, в 2023 году - 184,732 миллиарда, в 2024 году - 199,08 миллиарда, а на выплату единовременного пособия при рождении ребенка - 19,862 миллиарда, 20,876 миллиарда и 21,927 миллиарда соответственно.
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экономика, госдума рф, россия
Госдума утвердила бюджет Фонда социального страхования
Госдума утвердила бюджет Фонда социального страхования на 2022-2024 годы
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума
приняла закон "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".
Документ утверждает основные характеристики бюджета Фонда соцстрахования (ФСС) на ближайшие три года. На следующий год доходы фонда предусмотрены в объеме 988,156 миллиарда рублей, на 2023 год - 1,054 триллиона, на 2024 год - 1,125 триллиона рублей, расходы - 944,117 миллиарда, 1,011 триллиона и 1,076 триллиона соответственно. Таким образом, бюджет фонда сформирован с профицитом около 44,039 миллиарда рублей в 2022 году, 43 миллиардов - в 2023 году, 49 миллиардов - в 2024 году.
В бюджете ФСС на выплату пособий по беременности и родам заложено на 2022 год 132,813 миллиарда рублей, на 2023 год - 144,888 миллиарда, на 2024 год - 156,124 миллиарда. Расходы фонда на выплату пособия по временной нетрудоспособности запланированы на 2022 год в сумме 417,22 миллиарда рублей, на 2023 год - 451,013 миллиарда, на 2024 год - 481,23 миллиарда.
Расходы ФСС на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в 2022 году составят 169,533 миллиарда рублей, в 2023 году - 184,732 миллиарда, в 2024 году - 199,08 миллиарда, а на выплату единовременного пособия при рождении ребенка - 19,862 миллиарда, 20,876 миллиарда и 21,927 миллиарда соответственно.