https://ria.ru/20211124/golikova-1760543961.html

Медицинская система должна работать слаженно в праздники, заявила Голикова

Медицинская система должна работать слаженно в праздники, заявила Голикова - РИА Новости, 24.11.2021

Медицинская система должна работать слаженно в праздники, заявила Голикова

Медицинская система в праздничные дни в России должна работать надлежащим образом, в регионах должен быть запас лекарств, финансы перечислены, сообщила... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:53

2021-11-24T15:53

2021-11-24T15:56

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Медицинская система в праздничные дни в России должна работать надлежащим образом, в регионах должен быть запас лекарств, финансы перечислены, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Нужно обеспечить надлежащую работу медицинской системы в праздничные дни и обеспечить запас необходимыми лекарствами и всеми сопутствующими предметами, которые необходимы для реагирования на ковидную ситуацию. Финансовые ресурсы регионам мы перечислили", - сказала она на совещании у президента России.

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2021

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