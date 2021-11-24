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Медицинская система должна работать слаженно в праздники, заявила Голикова
Медицинская система должна работать слаженно в праздники, заявила Голикова - РИА Новости, 24.11.2021
Медицинская система должна работать слаженно в праздники, заявила Голикова
Медицинская система в праздничные дни в России должна работать надлежащим образом, в регионах должен быть запас лекарств, финансы перечислены, сообщила... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:53
2021-11-24T15:53
2021-11-24T15:56
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Медицинская система в праздничные дни в России должна работать надлежащим образом, в регионах должен быть запас лекарств, финансы перечислены, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Нужно обеспечить надлежащую работу медицинской системы в праздничные дни и обеспечить запас необходимыми лекарствами и всеми сопутствующими предметами, которые необходимы для реагирования на ковидную ситуацию. Финансовые ресурсы регионам мы перечислили", - сказала она на совещании у президента России.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:53 24.11.2021 (обновлено: 15:56 24.11.2021)
Медицинская система должна работать слаженно в праздники, заявила Голикова
Голикова подчеркнула важность надлежащей работы медицинской системы в праздничные дни