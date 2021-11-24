https://ria.ru/20211124/golikova-1760529232.html

Голикова назвала регионы с высокой долей внебольничных пневмоний

Голикова назвала регионы с высокой долей внебольничных пневмоний - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова назвала регионы с высокой долей внебольничных пневмоний

Регионы, где наблюдается высокая доля внебольничных пневмоний, вызывают особую озабоченность, поскольку это свидетельствует о позднем обращении пациентов в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:02

2021-11-24T15:02

2021-11-24T15:11

татьяна голикова

республика адыгея

владимир путин

здоровье - общество

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Регионы, где наблюдается высокая доля внебольничных пневмоний, вызывают особую озабоченность, поскольку это свидетельствует о позднем обращении пациентов в медицинские организации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным."Особую озабоченность у нас вызывают регионы с высокой долей внебольничных пневмоний и высоким показателем заболеваемости, поскольку внебольничные пневмонии и их доля свидетельствуют о позднем обращении в медицинские организации. Такая ситуация сегодня наблюдается в республиках Адыгея, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, Белгородской и Калужской областях", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20211124/sertifikat-1760530498.html

республика адыгея

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татьяна голикова, республика адыгея, владимир путин, здоровье - общество