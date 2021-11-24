https://ria.ru/20211124/golikova-1760529232.html
Голикова назвала регионы с высокой долей внебольничных пневмоний
Голикова назвала регионы с высокой долей внебольничных пневмоний - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова назвала регионы с высокой долей внебольничных пневмоний
Регионы, где наблюдается высокая доля внебольничных пневмоний, вызывают особую озабоченность, поскольку это свидетельствует о позднем обращении пациентов в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:02
2021-11-24T15:02
2021-11-24T15:11
татьяна голикова
республика адыгея
владимир путин
здоровье - общество
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Регионы, где наблюдается высокая доля внебольничных пневмоний, вызывают особую озабоченность, поскольку это свидетельствует о позднем обращении пациентов в медицинские организации, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным."Особую озабоченность у нас вызывают регионы с высокой долей внебольничных пневмоний и высоким показателем заболеваемости, поскольку внебольничные пневмонии и их доля свидетельствуют о позднем обращении в медицинские организации. Такая ситуация сегодня наблюдается в республиках Адыгея, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, Белгородской и Калужской областях", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20211124/sertifikat-1760530498.html
республика адыгея
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татьяна голикова, республика адыгея, владимир путин, здоровье - общество
15:02 24.11.2021 (обновлено: 15:11 24.11.2021)
Голикова назвала регионы с высокой долей внебольничных пневмоний
Голикова: регионы с высокой долей внебольничных пневмоний вызывают озабоченность