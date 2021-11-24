https://ria.ru/20211124/golikova-1760529132.html

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет - РИА Новости, 24.11.2021

Голикова оценила заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет

В РФ достаточно серьезный уровень заболеваемости COVID среди людей старше 65 лет - 218,2 на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:01

2021-11-24T15:01

2021-11-24T15:16

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. В РФ достаточно серьезный уровень заболеваемости COVID среди людей старше 65 лет - 218,2 на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Достаточно серьезный по-прежнему уровень заболеваемости среди граждан старше возраста 65+, уровень заболеваемости сегодня в этой категории составляет 218,2 на 100 тысяч населения, это на 24,3% выше, чем средняя заболеваемость по всем возрастным группам", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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