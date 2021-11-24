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Голикова оценила заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет - РИА Новости, 24.11.2021
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет
В РФ достаточно серьезный уровень заболеваемости COVID среди людей старше 65 лет - 218,2 на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:01
2021-11-24T15:01
2021-11-24T15:16
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. В РФ достаточно серьезный уровень заболеваемости COVID среди людей старше 65 лет - 218,2 на 100 тысяч населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Достаточно серьезный по-прежнему уровень заболеваемости среди граждан старше возраста 65+, уровень заболеваемости сегодня в этой категории составляет 218,2 на 100 тысяч населения, это на 24,3% выше, чем средняя заболеваемость по всем возрастным группам", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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общество, россия, коронавирус в россии, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:01 24.11.2021 (обновлено: 15:16 24.11.2021)
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 среди людей старше 65 лет
Голикова: уровень заболеваемости среди людей старше 65 лет составляет 218,2 на 100 тысяч