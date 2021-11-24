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Новое правительство ФРГ хочет сотрудничать с Россией по климату
Новое правительство ФРГ хочет сотрудничать с Россией по климату - РИА Новости, 24.11.2021
Новое правительство ФРГ хочет сотрудничать с Россией по климату
Новое правительство ФРГ хочет усилить сотрудничество с РФ по таким темам, как климат, здравоохранение, говорится в коалиционном договоре, описывающем основные... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:52
2021-11-24T16:52
2021-11-24T17:04
германия
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в мире
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Новое правительство ФРГ хочет усилить сотрудничество с РФ по таким темам, как климат, здравоохранение, говорится в коалиционном договоре, описывающем основные линии политической повестки будущего кабмина."Хотим более усиленно сотрудничать с Россией по темам будущего (например, водорода, здравоохранению) и в борьбе с глобальным вызовами (климат, окружающая среда)", - говорится в документе, опубликованном в немецких СМИ.
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16:52 24.11.2021 (обновлено: 17:04 24.11.2021)
Новое правительство ФРГ хочет сотрудничать с Россией по климату
Новое правительство Германии хочет сотрудничать с Россией по климату и здравоохранению