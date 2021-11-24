https://ria.ru/20211124/germaniya-1760561917.html

Новое правительство ФРГ хочет сотрудничать с Россией по климату

Новое правительство ФРГ хочет сотрудничать с Россией по климату - РИА Новости, 24.11.2021

Новое правительство ФРГ хочет сотрудничать с Россией по климату

Новое правительство ФРГ хочет усилить сотрудничество с РФ по таким темам, как климат, здравоохранение, говорится в коалиционном договоре, описывающем основные... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:52

2021-11-24T16:52

2021-11-24T17:04

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россия

в мире

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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Новое правительство ФРГ хочет усилить сотрудничество с РФ по таким темам, как климат, здравоохранение, говорится в коалиционном договоре, описывающем основные линии политической повестки будущего кабмина."Хотим более усиленно сотрудничать с Россией по темам будущего (например, водорода, здравоохранению) и в борьбе с глобальным вызовами (климат, окружающая среда)", - говорится в документе, опубликованном в немецких СМИ.

германия

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, в мире