https://ria.ru/20211124/gaz-1760539005.html

В "Газпроме" назвали причину скачка цен на газ в Европе

В "Газпроме" назвали причину скачка цен на газ в Европе - РИА Новости, 24.11.2021

В "Газпроме" назвали причину скачка цен на газ в Европе

Повышение цен на газ в Европе вызвано острым дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), считает заместитель начальника управления анализа газовых рынков и... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:31

2021-11-24T15:31

2021-11-24T15:31

экономика

газпром экспорт

европа

еврокомиссия

газпром

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Повышение цен на газ в Европе вызвано острым дефицитом сжиженного природного газа (СПГ), считает заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев."Ситуация на рынке в конце 2020 года и в 2021 году была связана с возникновением острого дефицита СПГ. Она дала толчок глобальной игре на повышение цен на незаконтрактованный, гибкий СПГ, их взвинчиванию региональными игроками. Такой "газовый покер" c повышением ставок и привёл к тому, что цена природного газа в Европе и Азии легко перешагнула рубеж одной тысячи долларов за 1 тысячу кубометров ", - написал он в статье корпоративному изданию "Газпрома".Цены на газ в Европе растут с начала года, резко подскочили в конце лета – начале осени. Еще в первых числах августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 6 октября.Ставка европейских потребителей на СПГ как источник диверсификации поставок себя не оправдала, добавил Комлев. Обрушение спотовых цен ниже уровня, который покрывал операционные расходы поставщиков, привело в 2020 году к падению поставок в Европу, более привлекательные цены в Азии со второй половины прошлого года "развернули газовозы в ее направлении", став одним из основных источников дефицита на европейском газовом рынке, объясняет аналитик.Непредсказуемые перемещения между континентами объёмов спотового СПГ, достигающие нескольких десятков миллиардов кубометров (в регазифицированном виде), ведут к дестабилизации региональных рынков, считает Комлев. Европейские и азиатские регуляторы попытались обеспечить гибкость, в том числе географически, положения долгосрочных СПГ-контрактов, чтобы, как объясняет эксперт, облегчить перемещение объёмов сжиженного газа вслед за относительно небольшими изменениями ценовых премий. Однако эта либерализация, на взгляд Комлева, обернулась энергокризисом.Рекордные цены на газ, утверждает автор, потянули за собой цены на другие энергоносители и привели к тому, что кризис охватил всю экономику и вызвал всплеск инфляции в европейских странах. Саммит ЕС в ответ на это 22 октября попросил Еврокомиссию изучить работу газового рынка региона.Регулярно возникающие дисбалансы и высокая волатильность цен являются "неизбежным спутником газового рынка". Эти особенности, считает Комлев, требуют безусловного учёта при либерализации рынка. Сейчас на мировом рынке газа создаются предпосылки для "формирования оптимальной комбинации долгосрочных контрактов и разовых сделок при безусловном доминировании первых", добавил эксперт.

https://ria.ru/20211124/gaz-1760480754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром экспорт, европа, еврокомиссия, газпром