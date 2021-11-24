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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211124/forum-1760605122.html
Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге
Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге - РИА Новости, 24.11.2021
Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге
Министерство иностранных дел России поддержало предложение правительства Калужской области провести в 2022 году российско-австрийский форум "Сочинский диалог" в РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:52
2021-11-24T19:52
калужская область
австрия
калужская область
калуга
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
форум
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КАЛУГА, 24 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел России поддержало предложение правительства Калужской области провести в 2022 году российско-австрийский форум "Сочинский диалог" в Калуге.Правительство Калужской области сообщает, что в среду в Москве Владислав Шапша принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей Лавров. Главной темой заседания стало развитие культурных связей регионов страны с зарубежными партнерами. Владислав Шапша рассказал о международном культурном сотрудничестве Калужской области."Губернатор обратился к Сергею Лаврову с просьбой поддержать инициативу о проведении в 2022 году в Калуге российско-австрийского общественного форума "Сочинский диалог". Глава МИД России одобрил это предложение", - сообщает правительство региона.Кроме того, калужский губернатор предложил организовать в министерстве иностранных дел России выставку уникальной коллекции гравюр, в которой представлена история Дома Романовых."Марина Аксакова (Гершельман) передала в дар области из Аргентины собрание своего отца, имеющее большую историческую и художественную ценность. В прошлом году картины экспонировались в регионах в рамках проекта "Императорский маршрут". По словам Владислава Шапши, без поддержки МИД возвращение этих ценностей в Россию было бы невозможно", - говорится в сообщении.По словам губернатора, на следующий год у Калужской области большие культурные планы, он выразил надежду на успешную их реализацию. "От эпидемиологической ситуации зависит теперь, сможет ли молодой коллектив Симфонического оркестра имени Рихтера принять участие в фестивале классической музыки на Мальте, и состоятся ли гастроли Инновационного театра балета в Европе. Это планы на следующий год. Надеемся на лучшее", - подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20211124/shapsha-1760603135.html
https://ria.ru/20211123/kaluga-1760418022.html
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австрия, калужская область, калуга, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, форум, владислав шапша, россия
19:52 24.11.2021
 
Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге

Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге в 2022 году

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкГорода России. Калуга
Города России. Калуга - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 24 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел России поддержало предложение правительства Калужской области провести в 2022 году российско-австрийский форум "Сочинский диалог" в Калуге.
Правительство Калужской области сообщает, что в среду в Москве Владислав Шапша принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей Лавров. Главной темой заседания стало развитие культурных связей регионов страны с зарубежными партнерами. Владислав Шапша рассказал о международном культурном сотрудничестве Калужской области.
Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
19:38Калужская область
Шапша рассказал о международных культурных связях Калужской области
"Губернатор обратился к Сергею Лаврову с просьбой поддержать инициативу о проведении в 2022 году в Калуге российско-австрийского общественного форума "Сочинский диалог". Глава МИД России одобрил это предложение", - сообщает правительство региона.
Кроме того, калужский губернатор предложил организовать в министерстве иностранных дел России выставку уникальной коллекции гравюр, в которой представлена история Дома Романовых.
"Марина Аксакова (Гершельман) передала в дар области из Аргентины собрание своего отца, имеющее большую историческую и художественную ценность. В прошлом году картины экспонировались в регионах в рамках проекта "Императорский маршрут". По словам Владислава Шапши, без поддержки МИД возвращение этих ценностей в Россию было бы невозможно", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, на следующий год у Калужской области большие культурные планы, он выразил надежду на успешную их реализацию. "От эпидемиологической ситуации зависит теперь, сможет ли молодой коллектив Симфонического оркестра имени Рихтера принять участие в фестивале классической музыки на Мальте, и состоятся ли гастроли Инновационного театра балета в Европе. Это планы на следующий год. Надеемся на лучшее", - подчеркнул глава региона.
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 19:51Калужская область
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Калужская областьАвстрияКалужская областьКалугаМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровФорумВладислав ШапшаРоссия
 
 
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