https://ria.ru/20211124/forum-1760605122.html

Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге

Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге - РИА Новости, 24.11.2021

Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге

Министерство иностранных дел России поддержало предложение правительства Калужской области провести в 2022 году российско-австрийский форум "Сочинский диалог" в РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:52

2021-11-24T19:52

2021-11-24T19:52

калужская область

австрия

калужская область

калуга

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

форум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40605/38/406053807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_03c134cf5b38ca1855b7844775038284.jpg

КАЛУГА, 24 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел России поддержало предложение правительства Калужской области провести в 2022 году российско-австрийский форум "Сочинский диалог" в Калуге.Правительство Калужской области сообщает, что в среду в Москве Владислав Шапша принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей Лавров. Главной темой заседания стало развитие культурных связей регионов страны с зарубежными партнерами. Владислав Шапша рассказал о международном культурном сотрудничестве Калужской области."Губернатор обратился к Сергею Лаврову с просьбой поддержать инициативу о проведении в 2022 году в Калуге российско-австрийского общественного форума "Сочинский диалог". Глава МИД России одобрил это предложение", - сообщает правительство региона.Кроме того, калужский губернатор предложил организовать в министерстве иностранных дел России выставку уникальной коллекции гравюр, в которой представлена история Дома Романовых."Марина Аксакова (Гершельман) передала в дар области из Аргентины собрание своего отца, имеющее большую историческую и художественную ценность. В прошлом году картины экспонировались в регионах в рамках проекта "Императорский маршрут". По словам Владислава Шапши, без поддержки МИД возвращение этих ценностей в Россию было бы невозможно", - говорится в сообщении.По словам губернатора, на следующий год у Калужской области большие культурные планы, он выразил надежду на успешную их реализацию. "От эпидемиологической ситуации зависит теперь, сможет ли молодой коллектив Симфонического оркестра имени Рихтера принять участие в фестивале классической музыки на Мальте, и состоятся ли гастроли Инновационного театра балета в Европе. Это планы на следующий год. Надеемся на лучшее", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20211124/shapsha-1760603135.html

https://ria.ru/20211123/kaluga-1760418022.html

австрия

калужская область

калуга

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

австрия, калужская область, калуга, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, форум, владислав шапша, россия