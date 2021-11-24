Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге
Российско-австрийский форум "Сочинский диалог" пройдет в Калуге в 2022 году
КАЛУГА, 24 ноя – РИА Новости. Министерство иностранных дел России поддержало предложение правительства Калужской области провести в 2022 году российско-австрийский форум "Сочинский диалог" в Калуге.
Правительство Калужской области сообщает, что в среду в Москве Владислав Шапша принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при министерстве иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей Лавров. Главной темой заседания стало развитие культурных связей регионов страны с зарубежными партнерами. Владислав Шапша рассказал о международном культурном сотрудничестве Калужской области.
"Губернатор обратился к Сергею Лаврову с просьбой поддержать инициативу о проведении в 2022 году в Калуге российско-австрийского общественного форума "Сочинский диалог". Глава МИД России одобрил это предложение", - сообщает правительство региона.
Кроме того, калужский губернатор предложил организовать в министерстве иностранных дел России выставку уникальной коллекции гравюр, в которой представлена история Дома Романовых.
"Марина Аксакова (Гершельман) передала в дар области из Аргентины собрание своего отца, имеющее большую историческую и художественную ценность. В прошлом году картины экспонировались в регионах в рамках проекта "Императорский маршрут". По словам Владислава Шапши, без поддержки МИД возвращение этих ценностей в Россию было бы невозможно", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, на следующий год у Калужской области большие культурные планы, он выразил надежду на успешную их реализацию. "От эпидемиологической ситуации зависит теперь, сможет ли молодой коллектив Симфонического оркестра имени Рихтера принять участие в фестивале классической музыки на Мальте, и состоятся ли гастроли Инновационного театра балета в Европе. Это планы на следующий год. Надеемся на лучшее", - подчеркнул глава региона.