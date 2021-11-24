https://ria.ru/20211124/finansy-1760534994.html

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы - РИА Новости, 24.11.2021

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупреждает о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:20

2021-11-24T15:20

2021-11-24T15:20

общество

технологии

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупреждает о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму, сообщается на сайте службы.Уточняется, что ведомство в соответствии с законодательством РФ не наделено полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам."Сохраняйте бдительность и не передавайте мошенникам данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию", - добавляется в сообщении.Ранее в среду Общероссийский народный фронт сообщил, что россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с "Яндекс.Почты" уведомления о возврате пенсионных накоплений. Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – "Службы фин. мониторинга". "Яндекс" уже сообщил, что принимает необходимые меры по блокировке спамеров.

https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html

россия

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общество, технологии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия