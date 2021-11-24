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Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы - РИА Новости, 24.11.2021
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупреждает о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:20
2021-11-24T15:20
общество
технологии
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупреждает о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму, сообщается на сайте службы.Уточняется, что ведомство в соответствии с законодательством РФ не наделено полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам."Сохраняйте бдительность и не передавайте мошенникам данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию", - добавляется в сообщении.Ранее в среду Общероссийский народный фронт сообщил, что россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с "Яндекс.Почты" уведомления о возврате пенсионных накоплений. Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – "Службы фин. мониторинга". "Яндекс" уже сообщил, что принимает необходимые меры по блокировке спамеров.
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общество, технологии, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
15:20 24.11.2021
 
Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени службы

Росфинмониторинг предупредил о мошеннических действиях от имени ведомства

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупреждает о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму, сообщается на сайте службы.

"Росфинмониторинг обращает внимание на участившиеся случаи мошенничества, когда злоумышленники от лица сотрудников Службы рассылают письма, в том числе направленные по электронной почте, о начислении страховых накоплений и требованием оформления возврата вручную через специальную форму", - говорится сообщении.

Уточняется, что ведомство в соответствии с законодательством РФ не наделено полномочиями по возмещению вреда и выплате компенсаций гражданам.
"Сохраняйте бдительность и не передавайте мошенникам данные своих банковских карт и пароли, а также другую личную информацию", - добавляется в сообщении.
Ранее в среду Общероссийский народный фронт сообщил, что россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с "Яндекс.Почты" уведомления о возврате пенсионных накоплений. Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – "Службы фин. мониторинга". "Яндекс" уже сообщил, что принимает необходимые меры по блокировке спамеров.
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ОбществоТехнологииФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Россия
 
 
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