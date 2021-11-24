https://ria.ru/20211124/ferma-1760510607.html
Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году
Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 24.11.2021
Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году
Еще одна козья ферма на две тысячи голов появится в городском округе Серебряные Пруды Московской области, говорится в соообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:50
2021-11-24T13:50
2021-11-24T13:50
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Еще одна козья ферма на две тысячи голов появится в городском округе Серебряные Пруды Московской области, говорится в соообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Планируемый срок строительства фермы составит 12 месяцев.Он добавил, что к строительству фермы также планируется возведение цеха по производству молочной и мясной продукции
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экономика, московская область (подмосковье)