https://ria.ru/20211124/ferma-1760510607.html

Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году

Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 24.11.2021

Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году

Еще одна козья ферма на две тысячи голов появится в городском округе Серебряные Пруды Московской области, говорится в соообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T13:50

2021-11-24T13:50

2021-11-24T13:50

новости подмосковья

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Еще одна козья ферма на две тысячи голов появится в городском округе Серебряные Пруды Московской области, говорится в соообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Планируемый срок строительства фермы составит 12 месяцев.Он добавил, что к строительству фермы также планируется возведение цеха по производству молочной и мясной продукции

https://ria.ru/20211014/podderzhka-1754515043.html

московская область (подмосковье)

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2021

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экономика, московская область (подмосковье)