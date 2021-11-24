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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211124/ferma-1760510607.html
Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году
Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году - РИА Новости, 24.11.2021
Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году
Еще одна козья ферма на две тысячи голов появится в городском округе Серебряные Пруды Московской области, говорится в соообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:50
2021-11-24T13:50
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Еще одна козья ферма на две тысячи голов появится в городском округе Серебряные Пруды Московской области, говорится в соообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.Планируемый срок строительства фермы составит 12 месяцев.Он добавил, что к строительству фермы также планируется возведение цеха по производству молочной и мясной продукции
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экономика, московская область (подмосковье)
13:50 24.11.2021
 

Еще одна козья ферма откроется в Подмосковье в 2022 году

© РИА Новости / Cветлана Самсонова Козоводческая ферма
Козоводческая ферма - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Cветлана Самсонова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Еще одна козья ферма на две тысячи голов появится в городском округе Серебряные Пруды Московской области, говорится в соообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Планируемый срок строительства фермы составит 12 месяцев.
"Крупный инвестиционный проект по строительству молочно-товарной мясной, племенной козьей фермы на 2 тысячи дойных голов в Серебряных Прудах реализует предприятие "Траст Квадро", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
Он добавил, что к строительству фермы также планируется возведение цеха по производству молочной и мясной продукции
"Планируется, что производственная мощность новой молочно-товарной козьей фермы составит 1 миллион литров молока и 180 тонн мяса в год. Общий объем финансирования на реализацию этого инвестиционного проекта составит 310 миллионов рублей", - отметил Воскресенский.
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