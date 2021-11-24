https://ria.ru/20211124/facebook-1760547884.html

Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook

Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook - РИА Новости, 24.11.2021

Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook

Таганский суд Москвы признал законным взыскание штрафов в размере 21 миллиона рублей с компании Facebook по пяти протоколам, выписанным за неудаление... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:06

2021-11-24T16:06

2021-11-24T17:10

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным взыскание штрафов в размере 21 миллиона рублей с компании Facebook по пяти протоколам, выписанным за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Таганский суд оставил без изменения административные штрафы на 21 миллион рублей в отношении Фейсбук Инк. (Facebook Inc.)", - сказала собеседница агентства.Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы от 14.09.2021 года признал виновным Facebook в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ (не удаление запрещенного контента и неудаление ссылок), по пяти административным протоколам были назначены штрафы всего на 21 миллион рублей.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.

https://ria.ru/20211119/sboy-1759899035.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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