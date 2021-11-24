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Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook
Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook - РИА Новости, 24.11.2021
Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook
Таганский суд Москвы признал законным взыскание штрафов в размере 21 миллиона рублей с компании Facebook по пяти протоколам, выписанным за неудаление... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:06
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным взыскание штрафов в размере 21 миллиона рублей с компании Facebook по пяти протоколам, выписанным за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Таганский суд оставил без изменения административные штрафы на 21 миллион рублей в отношении Фейсбук Инк. (Facebook Inc.)", - сказала собеседница агентства.Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы от 14.09.2021 года признал виновным Facebook в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ (не удаление запрещенного контента и неудаление ссылок), по пяти административным протоколам были назначены штрафы всего на 21 миллион рублей.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
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16:06 24.11.2021 (обновлено: 17:10 24.11.2021)
 
Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook

Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook

© REUTERS / Erin Scott/File PhotoМарк Цукерберг
Марк Цукерберг - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Erin Scott/File Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным взыскание штрафов в размере 21 миллиона рублей с компании Facebook по пяти протоколам, выписанным за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Таганский суд оставил без изменения административные штрафы на 21 миллион рублей в отношении Фейсбук Инк. (Facebook Inc.)", - сказала собеседница агентства.
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы от 14.09.2021 года признал виновным Facebook в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ (не удаление запрещенного контента и неудаление ссылок), по пяти административным протоколам были назначены штрафы всего на 21 миллион рублей.
Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
 
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