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Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook
Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook - РИА Новости, 24.11.2021
Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook
Таганский суд Москвы признал законным взыскание штрафов в размере 21 миллиона рублей с компании Facebook по пяти протоколам, выписанным за неудаление... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:06
2021-11-24T16:06
2021-11-24T17:10
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным взыскание штрафов в размере 21 миллиона рублей с компании Facebook по пяти протоколам, выписанным за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Таганский суд оставил без изменения административные штрафы на 21 миллион рублей в отношении Фейсбук Инк. (Facebook Inc.)", - сказала собеседница агентства.Ранее мировой судья судебного участка №422 Таганского района города Москвы от 14.09.2021 года признал виновным Facebook в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ (не удаление запрещенного контента и неудаление ссылок), по пяти административным протоколам были назначены штрафы всего на 21 миллион рублей.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.
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16:06 24.11.2021 (обновлено: 17:10 24.11.2021)
Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook
Таганский суд признал законным взыскание 21 миллиона рублей с Facebook