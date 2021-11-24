https://ria.ru/20211124/ekran-1760459268.html

В Москве работы по замене шумозащитных экранов выполнили на 70%

В Москве работы по замене шумозащитных экранов выполнили на 70% - РИА Новости, 24.11.2021

В Москве работы по замене шумозащитных экранов выполнили на 70%

Работы по замене в Москве шумозащитных экранов, запланированные на этот год, выполнены на 70%, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:24

2021-11-24T09:24

2021-11-24T09:24

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Работы по замене в Москве шумозащитных экранов, запланированные на этот год, выполнены на 70%, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы Петр Бирюков."Продолжается реализация программы по замене шумозащитных экранов, в рамках нее в этом году заменим 100 тысяч квадратных метров конструкций, протяженностью примерно 22 километра. Работы выполнены на 70% - обновили экраны общей площадью около 70 тысяч квадратных метров", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что новые экраны установлены на участке МКАД - от транспортной развязки "Рижская" до транспортной развязки "Строгино-Мякинино", Новорижской эстакаде, шоссе Энтузиастов, Профсоюзной улице и улице Мневники. Проводятся мероприятия на Варшавском шоссе (от МКАД до Подольска), улицах Александры Монаховой и Александра Печерского в ТиНАО.По его словам, в ближайшее время работы стартуют на участке МКАД от "Рублевской" до "Рижской" транспортной развязки."При замене шумозащитных экранов учитывается единая городская стилистика. Используются панели только серого цвета и унифицированного размера, это позволит упростить будущий ремонт конструкций и сократить расходы на их обслуживание. Новые панели соответствуют всем требованиям ГОСТ и позволят добиться максимального поглощения шума для обеспечения комфорта и безопасности горожан", - подчеркнул Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что высота ограждения зависит от уровня звукового воздействия. При выборе модели экрана учитываются такие параметры, как расстояние до жилых домов, рельеф местности, загруженность трассы. Например, высота конструкции на участках вдоль МКАД составляет порядка восьми метров. Городские службы регулярно моют шумозащитные экраны и ремонтируют конструкции, которые были повреждены в результате ДТП или других происшествий.

https://ria.ru/20211123/remont-1760380276.html

https://ria.ru/20211123/ograzhdeniya-1760318334.html

подольск

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тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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