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В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн

В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн - РИА Новости, 24.11.2021

В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн

В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов, сообщает Tatler Asia. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T02:23

2021-11-24T02:23

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов, сообщает Tatler Asia.Отель Aura SkyPool расположен на высоте 200 метров в жилом комплексе The Palm Tower.К услугам гостей – терраса с бассейном площадью 750 квадратных метров на 50-м этаже, откуда открывается вид на Дубай и знаменитые искусственные "Пальмовые острова". Есть у бассейна также есть лаундж с шезлонгами и бар, где подают коктейли и закуски.

https://ria.ru/20211008/katar-1753367636.html

дубай (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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