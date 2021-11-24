https://ria.ru/20211124/dubay-1760398974.html
В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн
В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн - РИА Новости, 24.11.2021
В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн
В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов, сообщает Tatler Asia. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T02:23
2021-11-24T02:23
2021-11-24T02:23
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов, сообщает Tatler Asia.Отель Aura SkyPool расположен на высоте 200 метров в жилом комплексе The Palm Tower.К услугам гостей – терраса с бассейном площадью 750 квадратных метров на 50-м этаже, откуда открывается вид на Дубай и знаменитые искусственные "Пальмовые острова". Есть у бассейна также есть лаундж с шезлонгами и бар, где подают коктейли и закуски.
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В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн
В Дубае открылся самый высокий в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов