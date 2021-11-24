https://ria.ru/20211124/donbass-1760630336.html
Главу ЛНР удивила реакция ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса
Главу ЛНР удивила реакция ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса - РИА Новости, 24.11.2021
Главу ЛНР удивила реакция ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник посчитал странным призыв Евросоюза к России отменить указ президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T22:25
2021-11-24T22:25
2021-11-24T22:59
в мире
владимир путин
евросоюз
донецкая народная республика
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леонид пасечник
ситуация в днр и лнр
россия
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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник посчитал странным призыв Евросоюза к России отменить указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры поставок товаров из Донбасса.Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. ЕС выразил сожаление в связи с подписанным Путиным указом о поддержке Донбасса, призвал отменить это решение."В ЕС обеспокоены решением России о расширении доступа товаров, выпускаемых на Донбассе, на российский рынок. По мнению Европейского союза, это обостряет военный конфликт и противоречит "Минску". Исходя из этой логики, экономическое удушение Донбасса "Минск" не нарушает. Странно…" - написал Пасечник в Тwitter.
https://ria.ru/20211124/donbass-1760444798.html
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в мире, владимир путин, евросоюз, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник, ситуация в днр и лнр, россия
22:25 24.11.2021 (обновлено: 22:59 24.11.2021)
Главу ЛНР удивила реакция ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса
Главу ЛНР Пасечника удивила реакция ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса