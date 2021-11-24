https://ria.ru/20211124/donbass-1760630336.html

Главу ЛНР удивила реакция ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса

Главу ЛНР удивила реакция ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса - РИА Новости, 24.11.2021

Главу ЛНР удивила реакция ЕС на указ Путина о поддержке Донбасса

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник посчитал странным призыв Евросоюза к России отменить указ президента РФ Владимира Путина РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T22:25

2021-11-24T22:25

2021-11-24T22:59

в мире

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евросоюз

донецкая народная республика

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леонид пасечник

ситуация в днр и лнр

россия

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ЛУГАНСК, 24 ноя - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник посчитал странным призыв Евросоюза к России отменить указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры поставок товаров из Донбасса.Президент России Владимир Путин 15 ноября подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок. Документ также отменяет экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно. ЕС выразил сожаление в связи с подписанным Путиным указом о поддержке Донбасса, призвал отменить это решение."В ЕС обеспокоены решением России о расширении доступа товаров, выпускаемых на Донбассе, на российский рынок. По мнению Европейского союза, это обостряет военный конфликт и противоречит "Минску". Исходя из этой логики, экономическое удушение Донбасса "Минск" не нарушает. Странно…" - написал Пасечник в Тwitter.

https://ria.ru/20211124/donbass-1760444798.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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